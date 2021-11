«Vera Dreams of the Sea»: Κορυφαίο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο

H ημιαυτοβιογραφική δραματική ταινία «Vera Dreams of the Sea» που σκηνοθέτησε η Καλτρίνα Κρασνίτσι κέρδισε το κορυφαίο βραβείο, το Grand Prix του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο σε διαδικτυακή τελετή που μεταδόθηκε από την ιαπωνική πρωτεύουσα.



Βασισμένη χαλαρά στις πραγματικές εμπειρίες της μητέρας της Καλτρίνα Κρασνίτσι, η ταινία ακολουθεί μια διερμηνέα νοηματικής που αναγκάζεται να πολεμήσει την πατριαρχία για τα κληρονομικά της δικαιώματα, όταν ο σύζυγός της αυτοκτονεί».



«Όταν έμαθα την είδηση ότι η ταινία βραβεύτηκε με το Grand Prix του Τόκιο, ούρλιαζα, γελούσα και έκλαιγα από τη χαρά μου» είπε η Κρασνίτσι σημειώνοντας ότι το φιλμ «Vera Dreams of the Sea»είναι η πρώτη ταινία από το Κόσοβο που διαγωνίστηκε ποτέ στο Τόκιο. «Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την τιμή» πρόσθεσε.



Η δραματική ταινία «La Civil» της Τεοντόρα Άνα Μιχάι από τη Ρουμανία επίσης βασισμένο σε αληθινή ιστορία, κέρδισε το δεύτερο βραβείο της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο. Η ταινία ακολουθεί μια γυναίκα που παίρνει την κατάσταση στα χέρια της μετά την απαγωγή της κόρης της από ένα μεξικανικό καρτέλ και ο πρώην σύζυγός της και η αστυνομία αποτυγχάνουν να λάβουν την υπόθεση στα σοβαρά.



Οι βραβευθέντες στο Τόκιο φέτος επιλέχθηκαν από κριτική επιτροπή με επικεφαλής τη θρυλική ηθοποιό του γαλλικού κινηματογράφου, Ιζαμπέλ Ιπέρ.



Το γεγονός ότι δύο γυναίκες απέσπασαν τα δύο κορυφαία βραβεία του ιαπωνικού Φεστιβάλ για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει διπλή σημασία, δεδομένου ότι έγινε πρόσφατα η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική διοργάνωση στην Ασία που υπέγραψε τη διεθνή δέσμευση «5050 times 2020», η οποία δεσμεύει τα Φεστιβάλ να κάνουν απτά βήματα προς την ισότητα των φύλων.



Το βραβείο καλύτερης ταινίας στο τμήμα Asian Future, το οποίο αναδεικνύει τα αναδυόμενα ταλέντα από την περιοχή, κέρδισε η ταινία «World, Northern Hemisphere» του Ιρανού σκηνοθέτη, Χοσέιν Τεχρανί. Η ταινία ακολουθεί ένα 14χρονο αγόρι που αναγκάζεται να εργαστεί για να εξασφαλίσει πόρους για την οικογένειά του μετά τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του.

