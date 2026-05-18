Με ελεύθερη είσοδο και πλήθος εκδηλώσεων γιορτάζουν σήμερα, 18 Μαΐου, τα μουσεία όλης της χώρας τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

Το κοινό έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγκαίνια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, πολλές από τις οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Από το 1977, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day). Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών «με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».

Κάθε χρόνο, παράλληλα με το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού, διερευνάται σ’ όλες τις χώρες-μέλη του ICOM, με ομιλίες, εκθέσεις, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις, ένα ειδικό θέμα που συνδέεται με τα μουσεία και τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Με την ευκαιρία του εορτασμού, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, εκτός από τις ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει τον Μάιο σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, τιμά κάθε χρόνο ένα ή περισσότερα ελληνικά μουσεία, όπου πραγματοποιείται η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού. Φέτος, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμώμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.