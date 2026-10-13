Οι πρωταγωνιστές του Breaking Bad, Bryan Cranston, Aaron Paul και Dean Norris, ήταν από τους πρώτους συναδέλφους που αποχαιρέτησαν δημόσια τον ηθοποιό RJ Mitte, μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 34 ετών τη Δευτέρα (12/10).

Ο Bryan Cranston, ο οποίος υποδυόταν τον τηλεοπτικό πατέρα του στη δημοφιλή σειρά, δήλωσε ότι βρίσκεται «σε βαθιά απελπισία», δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram. «Θα μου λείψεις, γιε μου», έγραψε, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του νεαρού ηθοποιού.

Ο Cranston αποκάλυψε, μάλιστα, ότι οι δυο τους αντάλλασσαν μηνύματα μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα και σχεδίαζαν να συναντηθούν για φαγητό.

Το συγκινητικό αντίο του Bryan Cranston στον τηλεοπτικό του γιο

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο 70χρονος ηθοποιός μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία και αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, όταν ο RJ Mitte ήταν μόλις 14 ετών και επιλέχθηκε για τον ρόλο του Walter White Jr.

«Ο RJ Mitte, ο γλυκός μου γιος στο Breaking Bad, πέθανε», έγραψε ο Cranston.

«Τον γνώρισα όταν ήταν μόλις 14 ετών, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Walter White Jr., έναν ρόλο που έπαιξε με τόση χαρά και ενθουσιασμό».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην εγκεφαλική παράλυση με την οποία είχε διαγνωστεί ο Mitte, υπογραμμίζοντας ότι ποτέ δεν επέτρεψε στην αναπηρία του να περιορίσει τις δυνατότητές του.

«Γεννημένος με εγκεφαλική παράλυση, ποτέ –μα ποτέ– δεν επέτρεψε σε αυτή την πρόκληση να γίνει δικαιολογία για οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων κατά μέτωπο, με τεράστια αποφασιστικότητα».

«Ήταν ένας από τους αστέρες της σειράς, αλλά παρέμενε παιδί»

Ο Cranston θυμήθηκε επίσης τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον νεαρό ηθοποιό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, επισημαίνοντας ότι ο Mitte άκουγε τις συμβουλές που του έδιναν οι τηλεοπτικοί του γονείς, Anna Gunn και Bryan Cranston, αν και, όπως συμβαίνει συχνά με τους εφήβους, μερικές φορές επέλεγε να μάθει μέσα από τα λάθη του.

«Ήταν ένας από τους αστέρες μιας επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, αλλά παρέμενε παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα του πιλοτικού επεισοδίου τον Φεβρουάριο του 2007, ο Mitte ήταν ακόμη άπειρος. Με τον καιρό, όμως, εξελίχθηκε σε έναν εξαιρετικό ηθοποιό.

«Αυτό το παιδί ήταν αρκετά άπειρο όταν ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, αλλά σιγά-σιγά τον είδαμε να εξελίσσεται σε έναν πραγματικά εξαιρετικό ηθοποιό».

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Η προσφορά του στην κοινότητα των ατόμων με αναπηρία

Ο Cranston στάθηκε ιδιαίτερα και στη δράση του Mitte πέρα από την υποκριτική, τονίζοντας ότι αξιοποίησε τη δημοσιότητα που απέκτησε μέσα από το Breaking Bad για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των καλλιτεχνών με αναπηρία.

Ο Mitte είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στη βιομηχανία του θεάματος, ενώ είχε συνδέσει το όνομά του με φιλανθρωπικές δράσεις που στήριζαν την κοινότητα.

«Όλη αυτή η υπόσχεση και οι δυνατότητες τώρα αποτελούν μια τεράστια απώλεια», έγραψε ο Cranston.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δυσκολία του να αποδεχθεί την είδηση του θανάτου του, σημειώνοντας ότι δεν γνώριζε αν μια συνάντησή τους θα μπορούσε να είχε αλλάξει κάτι.

«Είναι ιδιαίτερα συντριπτικό να ακούω ότι αφαίρεσε την ίδια του τη ζωή. Γιατί; Ανταλλάσσαμε μηνύματα μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, κανονίζοντας πότε θα μπορούσαμε να συναντηθούμε για φαγητό. Δεν ξέρω αν αυτό το γεύμα θα είχε αλλάξει το μέλλον του…»

Κλείνοντας το αφιέρωμά του, ο ηθοποιός υπογράμμισε πόσο πολύ αγαπούσε τον Mitte και πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του στη ζωή του, ακόμη και μετά το τέλος της σειράς.

«Όμως ξέρω ότι τον αγαπούσα και απόλαυσα πραγματικά τη συντροφιά του όλα αυτά τα χρόνια στη σειρά, αλλά και αφότου τα φώτα στο Breaking Bad χαμήλωσαν… Θα μου λείψεις, γιε μου».

Aaron Paul και Dean Norris αποχαιρετούν τον RJ Mitte

«Έχω χάσει τα λόγια μου», δήλωσε ο Aaron Paul

Ο Aaron Paul, 47 ετών, ο οποίος πρωταγωνίστησε επίσης στο Breaking Bad, εξέφρασε τη συντριβή του για τον θάνατο του Mitte με δήλωσή του στο The Hollywood Reporter.

«Έχω χάσει τα λόγια μου. Είμαι συντετριμμένος από αυτά τα νέα. RJ, σε αγαπώ, φίλε μου. Θα μας λείψεις», ανέφερε.

Στη συνέχεια, απηύθυνε ένα μήνυμα σε όσους μπορεί να περνούν δύσκολες στιγμές, τονίζοντας τη σημασία της αγάπης και της υποστήριξης.

«Και σε όποιον τυχαίνει να διαβάζει αυτό το μήνυμα, σας παρακαλώ να ξέρετε ότι σας αγαπούν και ότι δεν είστε μόνοι. Να το θυμάστε πάντα αυτό».

Η συγκινητική ανάρτηση του Dean Norris

Ο Dean Norris, 63 ετών, εξέφρασε επίσης τη θλίψη και την έκπληξή του με ανάρτηση στο X, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε την είδηση ενώ εργαζόταν.

«Θεέ μου! Δούλευα και μόλις έμαθα για τον RJ. Είμαι συντετριμμένος», έγραψε.

Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι, παρότι ο Mitte δεν υποδυόταν τον τηλεοπτικό του γιο, τον πρόσεχε πάντα στο πλατό σαν να ήταν μικρό παιδί.

«Ήταν ένα γλυκύτατο νεαρό αγόρι και θα λείψει σε πολλούς. Αυτό είναι τόσο σπαρακτικό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Η σκέψη μου είναι σε αυτόν και την οικογένειά του».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, αξιωματούχος της κομητείας επιβεβαίωσε ότι ο RJ Mitte πέθανε τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στο Τέξας. Η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του βρισκόταν σε εξέλιξη, ενώ το δημοσίευμα επικαλέστηκε ξεχωριστή πηγή που έκανε λόγο για αυτοκτονία.

Ο Mitte έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Walter White Jr. στη σειρά Breaking Bad, στην οποία εμφανίστηκε σε 56 επεισόδια από το 2008 έως το 2013. Συμμετείχε επίσης σε παραγωγές όπως οι ταινίες The Recall και The Guardians of Justice (Will Save You.).

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον χώρο του θεάματος.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Marlee Matlin έγραψε ότι η καρδιά της είχε γίνει «χίλια κομμάτια», προσθέτοντας πως δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν τον RJ Mitte και ότι θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά της.

Ο επικεφαλής των DC Studios, James Gunn, τον χαρακτήρισε «ένα πραγματικά γλυκό παιδί», ενώ ο ηθοποιός Jared Gilman, γνωστός από το Moonrise Kingdom, εξήρε την ερμηνεία του στο Breaking Bad, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο επεισόδιο «Ozymandias».

Ο Vincent Martella, γνωστός από τη σειρά Phineas and Ferb, τον περιέγραψε ως έναν ευγενικό και υπέροχο άνθρωπο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένειά του. Αντίστοιχα, ο Eric West θυμήθηκε τη γνωριμία τους κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντάς τον μια ιδιαίτερα ευγενική ψυχή.

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου του και η παρακαταθήκη του

Ο εκπρόσωπος του RJ Mitte εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του ηθοποιού, του φιλάνθρωπου και του υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Σε δήλωσή του στο TMZ, ανέφερε ότι ο Mitte έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Walter «Flynn» White Jr. στην πολυβραβευμένη σειρά του AMC Breaking Bad.

«Αντλώντας από τη δική του εμπειρία ζωής με την εγκεφαλική παράλυση, ο Mitte έφερε αυθεντικότητα στον ρόλο και έχτισε μια πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ηθοποιός δεν περιορίστηκε στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά συνέβαλε ενεργά στην προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης.

Ο Mitte είχε διατελέσει πρεσβευτής των οργανισμών United Cerebral Palsy και Shriners Children’s, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που αφορούσαν τα άτομα με αναπηρία.

Ο αρραβώνας με την Kennedy Suarez έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του

Ο θάνατος του RJ Mitte έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα του με τη σύντροφό του, Kennedy Suarez, την ημέρα των 30ών γενεθλίων της.

Ο ηθοποιός είχε εκφράσει δημόσια την ευτυχία του για τη σχέση τους, δηλώνοντας στο People ότι είχε βρει τον άνθρωπό του.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρήκα τον άνθρωπό μου, τη σύντροφό μου στη ζωή, που με κάνει να θέλω να γίνω καλύτερος, ανεξάρτητα από το τι κάνουμε», είχε πει.

«Η Kennedy είναι τα πάντα για μένα και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε επίσημα τη ζωή μας μαζί και να δούμε σε τι περιπέτειες θα μας βγάλει η ζωή στη συνέχεια».

Η πρόταση γάμου έγινε στην 56η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση Dia del Sol 2025, στο Carlsbad της Καλιφόρνιας. Η εκδήλωση είχε στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τον οργανισμό United Cerebral Palsy του Σαν Ντιέγκο, του οποίου ο Mitte ήταν πρεσβευτής.

Μετά τον αρραβώνα, η Suarez είχε γράψει στο Instagram:

«Τα 30ά μου γενέθλια έμοιαζαν με παραμύθι… Έχω τον άντρα των ονείρων μου στο πλευρό μου και κάνουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο – να βοηθάμε τους άλλους».

Το ζευγάρι ζούσε στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, ενώ ο ηθοποιός ήταν πρόεδρος του The Mitte Foundation, του οικογενειακού φιλανθρωπικού ιδρύματος με έδρα το Όστιν, το οποίο στηρίζει και χρηματοδοτεί περιθωριοποιημένες κοινότητες στο Νότιο Τέξας.

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Η ζωή με την εγκεφαλική παράλυση και η μάχη για μεγαλύτερη εκπροσώπηση

Ο RJ Mitte είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε ηλικία τριών ετών. Στη συνέχεια, αξιοποίησε τη δημόσια παρουσία του για να υποστηρίξει τους ηθοποιούς με αναπηρία και να διεκδικήσει περισσότερες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία στη βιομηχανία του θεάματος.

Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν την κίνηση, τη στάση του σώματος και την ισορροπία, εξαιτίας μη φυσιολογικής ανάπτυξης ή βλάβης του εγκεφάλου. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν μυϊκή δυσκαμψία, δυσκολίες στον κινητικό έλεγχο, προβλήματα ισορροπίας και συντονισμού.

Για τον Mitte, ωστόσο, η αναπηρία του δεν αποτελούσε εμπόδιο που θα καθόριζε τα όρια της ζωής του. Αντίθετα, έγινε ένα από τα βασικά κίνητρα για τη δημόσια δράση του.

«Η εκπροσώπηση είναι το παν»

Σε συνέντευξή του στο WUWF το 2023, ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τη σημασία της εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην τηλεόραση και για το πώς αυτή μπορεί να αλλάξει την αντίληψη της κοινωνίας.

«Η εκπροσώπηση είναι το παν, όπως είδαμε τα τελευταία δέκα χρόνια με την αύξηση της εκπροσώπησης στην τηλεόραση», είχε δηλώσει.

Όπως εξήγησε, η παρουσία θετικών προτύπων με αναπηρία μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες.

«Η ύπαρξη θετικών επιρροών από άτομα με αναπηρίες, όχι μόνο με εγκεφαλική παράλυση, αλλά με όλες τις μορφές της, αλλάζει τη νοοτροπία. Η τηλεόραση είναι κάτι που όλοι μοιραζόμαστε· όλοι τη βλέπουμε. Η τηλεόραση πραγματικά φέρνει τις κοινότητες κοντά με έναν τρόπο που ίσως να μην συνειδητοποιείς μέσω άλλων κοινωνικών μέσων».

Και πρόσθεσε ότι η αναγνώριση ενός χαρακτήρα που αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες μπορεί να εμπνεύσει τους θεατές να συνεχίσουν να προσπαθούν.

«Αν βλέπεις έναν χαρακτήρα που περνάει τον ίδιο αγώνα με εσένα και πετυχαίνει, ενώ στη ζωή σου εσύ μπορεί να μην τα καταφέρνεις, μπορεί να σε εμπνεύσει για να βρεις αυτή την επιπλέον ώθηση».

Το αίτημά του για περισσότερες ευκαιρίες στην τηλεόραση

Το 2016, ο Mitte είχε εκφράσει την επιθυμία του να βλέπει περισσότερα άτομα με αναπηρία στην τηλεόραση να συμμετέχουν σε συζητήσεις και παραγωγές που δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αναπηρία τους.

Σε συνέντευξή του στην Irish Examiner, σύμφωνα με το Variety, είχε τονίσει ότι η βιομηχανία του θεάματος έπρεπε να κάνει περισσότερα για να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

«Γνωρίζουμε ότι σημειώνεται μεγάλη πρόοδος, αλλά η βιομηχανία πρέπει να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να εργαστούν τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες», είχε αναφέρει.

«Κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων θα υπάρχουν περισσότερα άτομα με αναπηρία από ποτέ στην τηλεόραση, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που συμβαίνει απλώς κάθε τέσσερα χρόνια».

Ο ίδιος είχε εξηγήσει ότι θα ήθελε να βλέπει άτομα με αναπηρία να μιλούν για θέματα που τους ενδιαφέρουν ή να υποδύονται χαρακτήρες των οποίων η ιστορία δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από την αναπηρία τους.

«Δεν θα ήμουν στη θέση που βρίσκομαι σήμερα χωρίς την αναπηρία μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αναφερόμενος και στον ρόλο του στο Breaking Bad.

Η επιτυχία του Breaking Bad και ο ρόλος που σημάδεψε την καριέρα του

Ο RJ Mitte είχε αναγνωρίσει επανειλημμένα ότι το Breaking Bad αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στην επαγγελματική του πορεία.

Το 2019, πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της σειράς, είχε παραδεχτεί ότι εξακολουθούσε να του λείπει η συμμετοχή του στο καστ, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία αυτή μοναδική.

Ο ρόλος του Walter White Jr. τού άνοιξε νέες επαγγελματικές πόρτες και τον έφερε στο προσκήνιο της διεθνούς τηλεοπτικής σκηνής.

«Το Breaking Bad με έβαλε στον χάρτη», είχε δηλώσει στον Independent το 2021. «Μιλάτε μαζί μου σήμερα μόνο εξαιτίας του. Κανένα από τα πρότζεκτ μου δεν θα υπήρχε χωρίς αυτή τη σειρά και την ευκαιρία που μου έδωσε».

Και συνέχισε: «Δεν θα είχα το προφίλ στα μέσα ενημέρωσης και το κοινό που έχω σήμερα χωρίς τον Walter White Jr. Θα ήμουν απλώς ένα παιδί που ζει στο Τέξας».

Τα αναπάντητα ερωτήματα για το τέλος της σειράς

Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, στο The Joe Vulpis Podcast, ο Mitte είχε αναφερθεί στο τέλος του Breaking Bad και στο ενδεχόμενο να υπάρξει συνέχεια της ιστορίας της οικογένειας White.

Κατά τη γνώμη του, το φινάλε ολοκλήρωσε κυρίως την πορεία του Heisenberg, χωρίς να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που αφορούσαν τους υπόλοιπους χαρακτήρες.

«Δεν νομίζω ότι ήταν το τέλος. Αυτό ήταν πραγματικά το τέλος του ταξιδιού του Heisenberg, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν το τέλος του ταξιδιού της Skyler, του Walt και της Holly», είχε αναφέρει.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι υπήρχαν ακόμη ιστορίες που θα μπορούσαν να ειπωθούν, εφόσον υπήρχε ο κατάλληλος τρόπος για να συνεχιστεί η σειρά.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ήθελε να ξεπεράσει την επιτυχία του Breaking Bad, αν και αναγνώριζε πόσο δύσκολο ήταν να φτάσει ξανά σε ένα αντίστοιχο επίπεδο.

«Θέλω να ξεπεράσω το Breaking Bad. Αυτό είναι το πιο δύσκολο… Έθεσα έναν πήχη για τον εαυτό μου ως νεαρός που είναι κατά κάποιο τρόπο απλησίαστος. Και λέω στον κόσμο, κοιτάξτε, η πτώση είναι μεγάλη από την κορυφή του βουνού».

Τα παιδικά χρόνια, η υιοθεσία και η αφοσίωση στην οικογένειά του

Ο RJ Mitte καταγόταν από το Μισισιπή και έμαθε ότι ήταν υιοθετημένος όταν ήταν περίπου έξι ετών.

Σε συνέντευξή του στην The Sydney Morning Herald το 2019, είχε περιγράψει πώς έμαθε την αλήθεια από τον ετεροθαλή αδελφό του.

«Ήμουν περίπου έξι όταν μου είπαν ότι είμαι υιοθετημένος. Ο ετεροθαλής αδελφός μου άκουσε τη μητέρα μου και τον τότε πατριό μου να μιλάνε και μου είπε: “Είσαι υιοθετημένος. Δεν σε αγαπούν”. Δεν τον πίστεψα, αλλά οι γονείς μου επιβεβαίωσαν ότι ήμουν. Η αντίδρασή μου ήταν: “Εντάξει”».

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν αισθανόταν την ανάγκη να αναζητήσει τη βιολογική του μητέρα, αν και θα ήθελε να γνωρίζει το οικογενειακό του ιατρικό ιστορικό.

Όπως είχε εξηγήσει, η μητέρα του αποφάσισε να τον υιοθετήσει επειδή είχε διαγνωστεί με καρκίνο των ωοθηκών και πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να αποκτήσει δικά της παιδιά.

«Ο λόγος που η μαμά με υιοθέτησε ήταν επειδή είχε καρκίνο των ωοθηκών και της είχαν πει ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Έπειτα, μαγικά, 11 χρόνια αργότερα, ήρθε η αδελφή μου η Lacianne».

Οι δυσκολίες της οικογένειας και η στήριξη στη μητέρα του

Η ζωή της οικογένειας άλλαξε δραματικά όταν η μητέρα του ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, το οποίο την άφησε μερικώς παράλυτη για έξι χρόνια και την ανάγκασε να σταματήσει να εργάζεται.

Ο Mitte είχε περιγράψει πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η περίοδος, καθώς η οικογένεια είχε μόλις μετακομίσει σε νέο σπίτι στη Λουιζιάνα και φοβόταν ότι θα έχανε τα πάντα.

«Λίγους μήνες αργότερα, η μαμά ενεπλάκη σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα και έμεινε μερικώς παράλυτη για έξι χρόνια. Μετά το ατύχημα, απολύθηκε από τη δουλειά της. Ήταν ανύπαντρη μητέρα και μόλις είχαμε μετακομίσει σε ένα νέο σπίτι στη Λουιζιάνα και φοβόμασταν ότι θα χάναμε τα πάντα».

Ο ίδιος προσπάθησε να συμβάλει οικονομικά στην οικογένεια με κάθε δυνατό τρόπο, αναλαμβάνοντας διάφορες μικροδουλειές.

«Κούρευα γκαζόν, μάζευα πράγματα και τα πήγαινα σε διάφορα μέρη. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μαζέψω χρήματα».

Και κατέληγε με μια δήλωση που αποτύπωνε τη βαθιά αφοσίωσή του στους δικούς του ανθρώπους:

«Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στη μαμά μου και την αδελφή μου, και τις φροντίζω ακόμα και σήμερα».

Ο RJ Mitte αφήνει πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη μέσα από το Breaking Bad, αλλά και το έργο του για την ενίσχυση της εκπροσώπησης και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Με πληροφορίες από Daily Mail