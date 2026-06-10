Ένας ιστορικός χώρος επιστρέφει. Ένα εμβληματικό τοπόσημο της αθηναϊκής ψυχαγωγίας ξαναζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε έναν σύγχρονο θεατρικό προορισμό.

Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη ανακοινώνουν με ιδιαίτερη υπερηφάνεια την επαναλειτουργία του ιστορικού Κινηματογράφου Μπρόντγουαιη της Πατησίων, ο οποίος, έπειτα από εκτεταμένη ανακαίνιση και τεχνολογική αναβάθμιση, ανοίγει μια νέα εποχή ως το νέο θέατρο «Άθενς Μπρόντγουαιη».

Στην καρδιά της ιστορικής Στοάς Μπρόντγουαιη, ένας χώρος που φιλοξένησε για δεκαετίες χιλιάδες θεατές, κινηματογραφικές πρεμιέρες, θεατρικές παραστάσεις και αμέτρητες αναμνήσεις, αποκτά ξανά ζωή. Όχι ως ένα ακόμη θέατρο, αλλά ως ένας ζωντανός πολιτιστικός πυρήνας που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον.

Η ιστορική διαδρομή ενός νεώτερου μνημείου

Από τη «Στοά Λάλη» του 1970 στο σημείο συνάντησης των γενεών

Το συγκρότημα της Στοάς Λάλη, που κατασκευάστηκε το 1970 ως ένα πρωτοποριακό για την εποχή «ειδικό κτήριο θεαμάτων», υπήρξε ένα μοναδικό πολιτιστικό οικοσύστημα: δύο θεατρικές σκηνές, χειμερινός κινηματογράφος και θερινός κινηματογράφος στην ταράτσα συνυπήρχαν σε έναν χώρο που σημάδεψε την πολιτιστική ταυτότητα της Αθήνας. Κρυμμένος στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ Πατησίων, Κεφαλληνίας, Αγίου Μελετίου και Γ΄ Σεπτεμβρίου, ο κινηματογράφος Μπρόντγουαιη αποτέλεσε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες σημείο συνάντησης γενεών Αθηναίων.

Σήμερα, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου, που έχει χαρακτηριστεί νεώτερο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη ολοκλήρωσαν μια εκ βάθρων ανακαίνιση, δημιουργώντας έναν θεατρικό χώρο που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες σύγχρονες προδιαγραφές.

Μια υπερσύγχρονη σκηνή με σεβασμό στο παρελθόν

Διεθνείς προδιαγραφές, 800 θέσεις και πλήρης προσβασιμότητα

Το νέο «Άθενς Μπρόντγουαιη» διαθέτει πλέον 800 θέσεις και μία εντυπωσιακή σκηνή ιταλικού τύπου 140 τετραγωνικών μέτρων, καθιστώντας το μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες θεατρικές αίθουσες της Αθήνας. Νέα συστήματα φωτισμού και ήχου τελευταίας τεχνολογίας, αναβαθμισμένες σκηνικές υποδομές, σύγχρονοι χώροι εξυπηρέτησης κοινού και καλλιτεχνών, καθώς και πλήρης προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία συνθέτουν τη νέα ταυτότητα του χώρου.

Η αρχιτεκτονική μνήμη που παραμένει ζωντανή

Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Τα εμβληματικά καθίσματα του παλιού κινηματογράφου αποκαταστάθηκαν σχολαστικά, η χαρακτηριστική οροφή με τα πολύχρωμα ηχομονωτικά πάνελ διατηρήθηκε ως φόρος τιμής στη σχεδιαστική τόλμη των δεκαετιών του ’60 και του ’70, ενώ τα διακοσμητικά πάνελ με τις ιστορικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες εξακολουθούν να αφηγούνται την ιστορία του χώρου στους επισκέπτες.

Έτσι, το κοινό δεν θα επισκέπτεται απλώς ένα νέο θέατρο. Θα εισέρχεται σε έναν χώρο που κουβαλά μνήμη, χαρακτήρα και ιστορία· έναν χώρο που εξακολουθεί να αφηγείται το παρελθόν του, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξεί να φιλοξενήσει τις μεγάλες παραγωγές του μέλλοντος.

Η αστική αναγέννηση της Στοάς και το μέλλον

Η ομάδα πίσω από το έργο και η ανάπλαση της Στοάς Μπρόντγουαιη

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Θάνου Ιωαννίδη και της ομάδας της ErionWorkshop, που ανέλαβαν τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση της μετάβασης του ιστορικού κινηματογράφου σε ένα σύγχρονο θέατρο υψηλών προδιαγραφών, διατηρώντας αναλλοίωτη την ιδιαίτερη ταυτότητα του χώρου.

Η επένδυση δεν περιορίζεται μόνο στη θεατρική αίθουσα. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων της ιστορικής Στοάς Μπρόντγουαιη, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναγέννηση ενός από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς της περιοχής.

Η επιστροφή του «Άθενς Μπρόντγουαιη» αποτελεί κάτι περισσότερο από την επαναλειτουργία ενός θεάτρου. Είναι η αναβίωση ενός κομματιού της πολιτιστικής μνήμης της Αθήνας. Εκεί όπου άλλοτε προβάλλονταν εμβληματικές ταινίες και παρουσιάζονταν ιστορικές παραστάσεις, δημιουργείται σήμερα ένας νέος τόπος συνάντησης δημιουργών και θεατών, έτοιμος να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής ζωής της πόλης.

Μεγάλη πρεμιέρα με Αγκάθα Κρίστι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη

Τον Δεκέμβριο του 2026 το νέο «Άθενς Μπρόντγουαιη» θα ανοίξει επίσημα τις πόρτες του με την πολυαναμενόμενη θεατρική μεταφορά του κλασικού έργου της Αγκάθα Κρίστι «Έγκλημα στο Νείλο», σε θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ, μετάφραση Αντώνη Γαλέου και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Πρόκειται για την πρώτη παρουσίαση της νέας αυτής διασκευής στην Ελλάδα.