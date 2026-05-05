Ο «Μύλος των Ξωτικών» στα Τρίκαλα αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους χριστουγεννιάτικους θεσμούς της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες και ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και την τουριστική εικόνα της περιοχής. Οι προετοιμασίες για τη 15η διοργάνωση έχουν ήδη ξεκινήσει έγκαιρα, με στόχο μια ακόμη άρτια και οργανωμένη εκδήλωση, ενώ σταθερό χαρακτηριστικό παραμένει η δωρεάν είσοδος για το κοινό.

Παράλληλα, σε επίπεδο συνολικής λειτουργίας, ο Δήμος Τρικκαίων καταγράφει υψηλές επιδόσεις, καθώς κατατάσσεται σε κορυφαία θέση σε πανελλαδική αξιολόγηση μεταξύ των δήμων της χώρας. Η διάκριση αυτή αντανακλά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην οργάνωση των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Καθοριστική στην πορεία αυτή είναι η συμβολή του δημάρχου Νίκου Σακκά, ο οποίος συνεχίζει με συνέπεια μια στρατηγική ανάπτυξης που συνδυάζει τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών με την ενίσχυση μεγάλων δράσεων εξωστρέφειας. Η δουλειά που επιτελείται κρίνεται ιδιαίτερα ουσιαστική, καθώς συνδέει την καθημερινότητα των πολιτών με την ευρύτερη αναπτυξιακή προοπτική του δήμου.

Μια πιο προσεκτική ματιά στην τοπική αυτοδιοίκηση των Τρικάλων δείχνει ότι δεν λείπουν και τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Μερτσιώτης, ο οποίος εμφανίζει ενεργή παρουσία στα ζητήματα της πόλης και όχι μόνο, αποτελώντας ένα από τα ονόματα που συναντά κανείς συχνά στον δημόσιο διάλογο γύρω από τον Δήμο.

Η πανελλαδική αναγνώριση του Δήμου Τρικκαίων, σε συνδυασμό με τη δυναμική προετοιμασία για τον «Μύλο των Ξωτικών», επιβεβαιώνουν ότι τα Τρίκαλα δεν αποτελούν απλώς έναν επιτυχημένο δήμο, αλλά ένα σύγχρονο πρότυπο ανάπτυξης που συνεχίζει να εξελίσσεται, να πρωτοπορεί και -ίσως το πιο σημαντικό -να αναδεικνύει και να αξιοποιεί νέα πρόσωπα στην τοπική αυτοδιοίκηση, δίνοντας χώρο και φωνή στη νέα γενιά.