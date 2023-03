Miami Open: Στους «4» ο Μεντβέντεφ

Το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Miami Open εξασφάλισε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος επικράτησε με 2-0 του Κρίστοφερ Έουμπανκς (6-3, 7-5), μετά από μιάμιση ώρα αγώνα κι έγινε ο πρώτος που εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική τετράδα του τουρνουά Masters 1000 της ATP.

Σε ματς που διακόπηκε μετά το 5ο game, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, κι ενώ το σκορ ήταν 3-2 υπέρ του Εουμπανκς, ο Μεντβέντεφ ανέβασε στροφές κι από τη στιγμή που έκανε το πρώτο break στο 7ο game, δεν είχε κανένα πρόβλημα για να κλείσει το σετ με 6-3.

Και στο δεύτερο ο Ρώσος τενίστας διατηρούσε από την αρχή ένα μικρό προβάδισμα. Προηγήθηκε με 4-2, αλλά ο 26χρονος Αμερικανός «απάντησε» άμεσα στο break που έκανε νωρίτερα ο 24χρονος και μέχρι το 11ο game το ντέρμπι κρατούσε καλά.

