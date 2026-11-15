Μια σπουδαία διεθνή επιτυχία σημείωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Γρύπας Κρήτης, με την αθλήτριά του Ειρήνη Γιαννουδάκη, η οποία κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Muay Thai της IFMA (YWC 2026), που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία.

Η Ειρήνη αγωνίστηκε στην κατηγορία +71 kg Female, εκπροσωπώντας επάξια τον σύλλογό μας σε μια κορυφαία παγκόσμια αθλητική διοργάνωση, όπου συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από πολλές χώρες του κόσμου.

Η κατάκτηση της τρίτης θέσης αποτελεί μια τεράστια επιτυχία και δικαίωση της προσπάθειας, της καθημερινής προπόνησης, της επιμονής και της αγωνιστικής της εξέλιξης.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του προπονητή της, Γιαννουδάκη Ιωάννη, ο οποίος την καθοδήγησε σε αυτή τη σπουδαία διεθνή διοργάνωση, συμβάλλοντας με την εμπειρία, την προετοιμασία και την αφοσίωσή του στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

«Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αθλητική διάκριση. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, σκληρής δουλειάς, πειθαρχίας και πίστης στους στόχους μας.

Ο Α.Σ. Γρύπας Κρήτης αισθάνεται υπερήφανος για την αθλήτριά του και τον προπονητή του, καθώς η παρουσία τους στο βάθρο ενός Παγκόσμιου Πρωταθλήματος τιμά τον σύλλογο, την Κρήτη και τον ελληνικό αθλητισμό.

Θερμά συγχαρητήρια στην Ειρήνη μας!

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος, την ίδια προσήλωση και ακόμη μεγαλύτερα όνειρα.

Γιατί κάθε μετάλλιο κρύβει πίσω του αμέτρητες ώρες προσπάθειας και κάθε επιτυχία ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη.

Α.Σ. ΓΡΥΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – CRETAN GRIFFIN MUAY THAI

Η δύναμή μας είναι η προσπάθεια. Η υπερηφάνειά μας είναι οι αθλητές μας!

CRETAN GRIFFIN – THE SPIRIT OF CRETE!», αναφέρει η ομάδα.