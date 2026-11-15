Βαρύ πένθος για τη Φαίη Θεοχάρη

Συγκεκριμένα, ανέβασε τρεις φωτογραφίες του, εκφράζοντας την αγάπη της και τη θλίψη που αισθάνεται για την απώλειά του.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η ίδια αποκάλυψε ότι πρόλαβε να τον αποχαιρετήσει με ένα τελευταίο φιλί, όπως συνήθιζαν να κάνουν. «Καλό ταξίδι Παππού μου αγαπημένε… με περίμενες για ένα τελευταίο φιλί όπως πάντα με την ίδια αγάπη και ανυπομονησία. Θα μου λείψεις πολύ, Σ’ αγαπάω απέραντα και για πάντα. Φίλησε μου την γιαγιά μου. Τώρα θα είστε ξανά μαζί..», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Faye Theochari (@faye_theochari)

Κάτω από την ανάρτησή της, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα, έσπευσαν να της εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, αφήνοντας συλλυπητήρια και μηνύματα αγάπης σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

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