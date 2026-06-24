Μετά από ένα χρόνο στην Ισπανία, η Αθηνά Γιαννοπούλου επιστρέφει στην Ελλάδα και στη Βουλιαγμένη. Η 25χρονη πολίστρια, πρωταθλήτρια και κυπελλούχος κόσμου με την εθνική ομάδα το 2025, έκανε πέρυσι το καλοκαίρι το «άλμα» στην καριέρα της, υπογράφοντας στην πανίσχυρη Σαμπαντέλ, όπου όμως δεν βρήκε όσα περίμενε, σε μία μεταβατική σεζόν για την επτά φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Έτσι, η πολυσύνθετη παίκτρια επιστρέφει στον ΝΟΒ, όπου αγωνίστηκε από το 2018 έως το 2025 και κατέκτησε το κύπελλο του 2019 και το πρωτάθλημα του 2025, ούσα μάλιστα η κορυφαία της δραματικής σειράς τελικών με τον Ολυμπιακό.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στο σπίτι μου, στην οικογένεια της Βουλιαγμένης. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα συνεχίσει να στοχεύει ψηλά. Από την πλευρά μου, θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω και να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους μας» δήλωσε η Γιαννοπούλου, μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας της με τη Βουλιαγμένη.