Το τρίτο Super Cup στην ιστορία του κατέκτησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο κλειστό γήπεδο του Μαρκόπουλου, νίκησε εύκολα 3-0 σετ (25-21, 25-15, 25-15), σε λιγότερο από μιάμιση ώρα, τον φιλόδοξο Φλοίσβο.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και έτσι έφτασαν στην 3η κατάκτησή τους στη διοργάνωση, ενώ παράλληλα έκαναν το triple μετά το Πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας. Έτσι το «τριφύλλι» έκανε δυνατό ξεκίνημα, λίγες μέρες πριν την έναρξη της Novibet Volley League

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