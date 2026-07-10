Σε τρομακτική φόρμα βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος στο Diamond League του Μονακό πραγματοποίησε δύο άλματα παγκόσμιας κλάσης. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε 8,52 μ. στη δεύτερη προσπάθεια και έκλεισε τον αγώνα με εντυπωσιακό 8,61 μ. με μηδενικό άνεμο, επιβεβαιώνοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος άλτης μήκους στον κόσμο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής άνοιξε τον… χορό με άλμα στα 8,52 μ. στη δεύτερη προσπάθειά του, ξεπερνώντας το 8,51 μ. του Σίμον Εχάμερ που αποτελούσε μέχρι τότε την κορυφαία φετινή επίδοση. Και όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

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