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Σε τροχιά ανόδου κινήθηκε χθες, Παρασκευή 10 Ιουλίου, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε μια συνεδρίαση της Wall Street όπου τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε η δυναμική πρεμιέρα της νοτιοκορεατικής τεχνολογικής εταιρείας SK Hynix στην αγορά του Nasdaq.
Η εικόνα των βασικών δεικτών διαμορφώθηκε ως εξής: Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 149,60 μονάδων (ποσοστό +0,29%), ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 52.637,01 μονάδες.
Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 74,71 μονάδες (ποσοστό +0,29%), κλείνοντας στις 26.281,60 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης, S&P 500, ο οποίος αποτυπώνει τη γενική τάση της αγοράς, σημείωσε τα μεγαλύτερα κέρδη της ημέρας, κλείνοντας με άνοδο 31,75 μονάδων (ποσοστό +0,42%) στις 7.575,39 μονάδες.