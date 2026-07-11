Σε τροχιά ανόδου κινήθηκε χθες, Παρασκευή 10 Ιουλίου, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε μια συνεδρίαση της Wall Street όπου τα βλέμματα όλων συγκέντρωσε η δυναμική πρεμιέρα της νοτιοκορεατικής τεχνολογικής εταιρείας SK Hynix στην αγορά του Nasdaq.

Η εικόνα των βασικών δεικτών διαμορφώθηκε ως εξής: Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 149,60 μονάδων (ποσοστό +0,29%), ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 52.637,01 μονάδες.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 74,71 μονάδες (ποσοστό +0,29%), κλείνοντας στις 26.281,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης, S&P 500, ο οποίος αποτυπώνει τη γενική τάση της αγοράς, σημείωσε τα μεγαλύτερα κέρδη της ημέρας, κλείνοντας με άνοδο 31,75 μονάδων (ποσοστό +0,42%) στις 7.575,39 μονάδες.