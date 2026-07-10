Σε τροχιά σημαντικών διοικητικών και μετοχικών ανακατατάξεων εισέρχεται ο βρετανικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Vodafone Group, καθώς ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Ξαβιέ Νιλ αναλαμβάνει τα ηνία ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη δεσμευτική συμφωνία για την πλήρη εξαγορά του ποσοστού που κατείχε ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος e& με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος αποφάσισε να ρευστοποιήσει τη συμμετοχή του.

Η Vega, το επενδυτικό όχημα που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τον όμιλο της οικογένειας Νιλ, υπέγραψε τη σχετική συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού ύψους 16,2% των μετοχών της Vodafone.

Το συνολικό τίμημα της εντυπωσιακής αυτής συναλλαγής αγγίζει τα 4,4 δισεκατομμύρια στερλίνες, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου 5,91 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και την τυπική λήψη των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων, ο Γάλλος μεγιστάνας θα εδραιώσει τη θέση του ως ο ισχυρότερος εγχώριος και διεθνής επενδυτής εντός του ομίλου.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση ενισχύει δραστικά την επιρροή ενός εκ των πλέον δραστήριων Ευρωπαίων παικτών στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Ο Ξαβιέ Νιλ έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της ανάγκης για στρατηγική ενοποίηση του κατακερματισμένου τηλεπικοινωνιακού χάρτη της Ευρώπης, και η είσοδός του στη Vodafone αναμένεται να δώσει νέα δυναμική σε αυτή την κατεύθυνση.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με μια εκτεταμένη φάση εσωτερικής αναδιάρθρωσης που υλοποιεί η Vodafone υπό την καθοδήγηση της διευθύνουσας συμβούλου, Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι από το 2023.

Στο πλαίσιο αυτού του νέου στρατηγικού σχεδιασμού, ο όμιλος έχει ήδη αποχωρήσει οριστικά από τις εξαιρετικά ανταγωνιστικές αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας, στρέφοντας το ενδιαφέρον και τα κεφάλαιά του προς τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Αφρική.

Κομβικό σημείο αυτής της πορείας αποτέλεσε η πρόσφατη ολοκλήρωση της συγχώνευσης με τη Three UK, μια κίνηση που γέννησε τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Τα νέα της εξαγοράς έγιναν δεκτά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τις διεθνείς αγορές.

Κατά τις πρώτες χρηματιστηριακές συναλλαγές, η μετοχή της Vodafone σημείωσε ισχυρό άλμα της τάξης του 12%, σκαρφαλώνοντας στις 110 πένες, αποτυπώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών για την επόμενη ημέρα του τηλεπικοινωνιακού ομίλου.