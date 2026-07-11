Μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση έλαβε χώρα την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, στο κτήμα Χάιγκροουβ στη δυτική Αγγλία, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν τον πρίγκιπα Χάρι, τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο τους παιδιά. Σύμφωνα με πηγή των ανακτόρων, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο 77χρονος μονάρχης είδε τα εγγόνια του, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, από το 2022.

Όπως διευκρίνισε η ίδια πηγή, η συνάντηση είχε αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα και δεν πρόκειται να διατεθούν στα μέσα ενημέρωσης φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό ή περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μια σπάνια επανένωση εν μέσω δοκιμασιών

Η εν λόγω συνάντηση αποτελεί την πρώτη κοινή εμφάνιση πατέρα και γιου από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μετά τη ρήξη στις σχέσεις του με τον βασιλιά Κάρολο και τον μεγαλύτερο αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο Χάρι έχει εγκατασταθεί μόνιμα στις ΗΠΑ με την οικογένειά του, επισκεπτόμενος τη Βρετανία μόλις μία ή δύο φορές τον χρόνο.

Λόγω αυτής της απόστασης, ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος αυτή την περίοδο υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, έχει δει ελάχιστες φορές τα εγγόνια του από τη γέννησή τους. Σημειώνεται ότι πέρυσι ο Χάρι είχε εκφράσει την επιθυμία του για οικογενειακή συμφιλίωση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν ξέρει πόσο χρόνο έχει ο πατέρας του».

Η επίσκεψη αυτή έρχεται στο τέλος μιας δύσκολης εβδομάδας για τον 41χρονο πρίγκιπα, ο οποίος έχασε τη δικαστική μάχη εναντίον του εκδοτικού οίκου της εφημερίδας «Daily Mail» για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

Ο ίδιος ο Χάρι είχε αποκαλύψει πως ο πατέρας του είχε χαρακτηρίσει «αποστολή αυτοκτονίας» την απόφασή του να στραφεί νομικά εναντίον του Τύπου. Υπενθυμίζεται ότι ο δούκας του Σάσσεξ έχει αποξενωθεί από την πλειονότητα των μελών της βασιλικής οικογένειας, μετά την αποποίηση των καθηκόντων του και την κριτική που άσκησε στο Παλάτι μέσω συνεντεύξεων και της αυτοβιογραφίας του, η οποία κυκλοφόρησε το 2023.

Το παρασκήνιο του ταξιδιού στη Βρετανία

Ο πρίγκιπα Χάρι έφτασε στη Βρετανία μόνος του τη Δευτέρα, προκειμένου να συμμετάσχει στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τη διοργάνωση των Invictus Games του 2027, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ. Πρόκειται για έναν διεθνή αθλητικό θεσμό που ίδρυσε ο ίδιος, απευθυνόμενος σε τραυματισμένους ή ασθενείς βετεράνους στρατιώτες.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PA και άλλα βρετανικά ΜΜΕ, η Μέγκαν και τα δύο τους παιδιά ταξίδεψαν στη συνέχεια προς τη Βρετανία, ξεκινώντας από μια μη ανακοινώσιμη τοποθεσία της Ευρώπης, για να ενσωματωθούν στην οικογενειακή συνάντηση στο Χάιγκροουβ.