Εκτός εκλογικής κούρσας για τις επικείμενες εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου τίθεται ο κυβερνήτης και Δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ. Ο κ. Βέγκνερ ανακοίνωσε την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, την απόφασή του να μην είναι εκ νέου ο επικεφαλής υποψήφιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), λυγίζοντας υπό το βάρος των νέων αποκαλύψεων για τη στάση του κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος που έπληξε χιλιάδες νοικοκυριά της γερμανικής πρωτεύουσας στις αρχές του έτους.

«Θα ενημερώσω την ηγεσία της τοπικής οργάνωσης του CDU ότι αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Δυστυχώς, το δικό μου αφήγημα δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες, όσο κυριαρχεί στην επικαιρότητα ένα άλλο ζήτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποκύπτοντας στις έντονες εσωκομματικές πιέσεις που δέχτηκε για τις ψευδείς δηλώσεις του γύρω από τη διαχείριση εκείνης της κρίσης.

Το παιχνίδι τένις που… έβαλε φωτιές

Ο Κάι Βέγκνερ είχε ισχυριστεί αρχικά στους δημοσιογράφους ότι κατά την πρώτη ημέρα του μπλακ άουτ παρέμεινε στο σπίτι του για να συντονίσει τις επιχειρήσεις αποκατάστασης. Στην πορεία, ωστόσο, αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι την ίδια ημέρα είχε πάει για τένις μαζί με τη σύντροφό του, Καταρίνα Γκίντερ – Βουνς, η οποία εκτελεί και χρέη γερουσιαστή Παιδείας στην κυβέρνησή του.

Το πολιτικό πρόβλημα διογκώθηκε όταν, απαντώντας σε ερώτημα εφημερίδας για τις επαφές που είχε εκείνες τις κρίσιμες ώρες, κατονόμασε στελέχη της καγκελαρίας και υπουργείων, τα οποία στη συνέχεια τον διέψευσαν κατηγορηματικά. Όπως αποδείχτηκε, ο Δήμαρχος περιορίστηκε απλώς στην αποστολή λίγων γραπτών μηνυμάτων από το κινητό του, ενώ στο σημείο της βλάβης εμφανίστηκε τελικά την επόμενη ημέρα.

Δημοσκοπική κατάρρευση

Η τροπή αυτή έχει φέρει το CDU του Βερολίνου στην τέταρτη θέση των δημοσκοπήσεων, πίσω από την Αριστερά, τους Πράσινους και την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Η απόσυρση Βέγκνερ είχε ήδη ζητηθεί επιτακτικά τόσο από την οργάνωση νεολαίας του κόμματος, όσο και από πολλά στελέχη της τοπικής οργάνωσης μέσω ανοιχτής επιστολής.

Μετά τις νεότερες εξελίξεις, το τοπίο για τη διαδοχή στην ηγεσία της προεκλογικής εκστρατείας των Χριστιανοδημοκρατών παραμένει θολό, με επικρατέστερο αντικαταστάτη τον γερουσιαστή Οικονομικών, Στέφαν Έβερς.

Παράλληλα, Γερμανοί πολιτικοί αναλυτές στα ΜΜΕ εκφράζουν έντονες αμφιβολίες για το αν ο Κάι Βέγκνερ θα καταφέρει τελικά να διατηρηθεί στον δημαρχιακό θώκο μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, παρά τη σχετική δέσμευση που άφησε να εννοηθεί.