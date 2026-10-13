Η Μαρία Σάκκαρη από το Νο.35 στον κόσμο, επικράτησε με ανατροπή 4-6, 6-2, 6-2 της Ουκρανής, Νο.10 στον κόσμο, Μάρτα Κόστιουκ και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο του τουρνουά WTA 1000 Wuhan Open, που διεξάγεται στην πόλη Γουχάν της Κίνας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε την τρίτη της νίκη επί παίκτριας του Top-10 μέσα στο 2026, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την ίδια σε μία σεζόν από το 2023.

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