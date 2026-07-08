Νέο «κύμα» αντιδράσεων ξεσπά στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αίγυπτο να περνάει στην αντεπίθεση μετά την ήττα της και τον αποκλεισμό της από την Αργεντινή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής Diario AS, ο πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χανί Άμπο Ρίντα, κατέθεσε επίσημη καταγγελία κατά του Γάλλου διαιτητή Φρανσουά Λετεξιέ και των συνεργατών του, ζητώντας να διερευνηθούν οι αποφάσεις τους στον αγώνα.

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