Για τους περισσότερους φίλους της αυτοκίνησης, το πρώτο μοντέλο δρόμου της McLaren ήταν η θρυλική F1 του 1992. Στην πραγματικότητα όμως, η ιστορία ξεκινά περισσότερες από δύο δεκαετίες νωρίτερα, από ένα αυτοκίνητο που ο Bruce McLaren ονειρεύτηκε να δει στους δρόμους, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να ολοκληρώσει.

Πενήντα έξι χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας, η McLaren Special Operations (MSO) αποφάσισε να κάνει πραγματικότητα εκείνο το όνειρο, ανακατασκευάζοντας πιστά το M6GT, το πρώτο αυτοκίνητο δρόμου που είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Bruce McLaren στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Το έργο μόνο εύκολο δεν ήταν. Οι μηχανικοί εντόπισαν τα αυθεντικά καλούπια του αμαξώματος, τα οποία είχαν παραμείνει αποθηκευμένα για περισσότερα από μισό αιώνα, ενώ αξιοποίησαν τα αρχικά σχέδια, ιστορικό αρχειακό υλικό και ένα γνήσιο πλαίσιο M6A Can-Am της εποχής. Όπου ήταν δυνατόν χρησιμοποιήθηκαν αυθεντικά ή πλήρως αποκατεστημένα μηχανικά μέρη (όπως οι αναρτήσεις), ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό που είχε σχεδιάσει ο Bruce McLaren.

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός Chevrolet V8 κινητήρας, συνδυασμένος με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων, ακριβώς όπως προέβλεπαν οι αρχικές προδιαγραφές του αυτοκινήτου. Η McLaren δεν επιδίωξε να το εκσυγχρονίσει, αλλά να αναδημιουργήσει την εμπειρία οδήγησης που είχε φανταστεί ο ιδρυτής της πριν από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η ιστορία του M6GT είχε διακοπεί απότομα το 1970, όταν ο Bruce McLaren έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια δοκιμών στην πίστα του Goodwood. Με τον θάνατό του, το φιλόδοξο σχέδιο για την παραγωγή του πρώτου αυτοκινήτου δρόμου της εταιρείας εγκαταλείφθηκε και μόλις λίγα πρωτότυπα κατασκευάστηκαν, μετατρέποντας το M6GT σε έναν από τους μεγαλύτερους «χαμένους θρύλους» της αυτοκίνησης.

Το ανακατασκευασμένο M6GT θα πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Goodwood Festival of Speed, επιστρέφοντας συμβολικά στο ίδιο μέρος όπου πριν από 56 χρόνια σταμάτησε το όνειρο του Bruce McLaren. Αυτή τη φορά όμως, η ιστορία έχει διαφορετικό τέλος.