Η «Σταχτοπούτα» της εφετινής Bundesliga, Ελβερσμπεργκ, συνεχίζει να κάνει… θραύση στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας πλέον στην 5η θέση της βαθμολογίας μετά τη σαρωτική νίκη της με 4-1 επί της Μάιντς στο Waldstadion Kaiserlinde, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι «τελείωσαν» ουσιαστικά τον αγώνα απ’ το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν με 3-0 χάρις στα γκολ των Κέιντελ (7′), Ονιέκα (26′) και Κράτενμαχερ (45’+1′) και στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, βάζοντας το… κερασάκι στην τούρτα της νίκης τους στο 90’+1′ με τον Κάμπελ.

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