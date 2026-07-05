Η επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ στην προπονητική επίκειται πολύ πιο σύντομα από το αναμενόμενο, καθώς, όπως όλα δείχνουν, έχει συμφωνήσει ήδη να αναλάβει τα ηνία της Εθνικής Γερμανίας.

Μετά το… φιάσκο με τον πρόωρο αποκλεισμό από την Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο η «καρέκλα» του Γιούλιαν Νάγκελσμαν «έτριζε», και έτσι, παρότι υπήρχε ενεργό συμβόλαιο μέχρι το 2028, οι πιέσεις που υπήρχαν, οδήγησαν στην αποχώρησή του από τον πάγκο της Γερμανίας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr