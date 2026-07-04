Σε μια δημιουργική και απόλυτα ανανεωμένη φάση της ζωής της βρίσκεται η Αμαλία Κωστοπούλου. Έχοντας αφήσει πίσω της το Λος Άντζελες για μια νέα καθημερινότητα στο Όστιν, και λίγο μετά τον λαμπερό γάμο της με τον Jake Medwell στη Μεσσηνία, η 29χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου κάνει έναν ειλικρινή απολογισμό.

Μέσα από το πρώτο της κείμενο στο Substack, το οποίο έγραψε από το Άσπεν, η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε έναν προσωπικό απολογισμό της τελευταίας χρονιάς, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, ότι εκείνη και ο σύζυγός της αγόρασαν τη γη των ονείρων τους και βρίσκονται πλέον στη διαδικασία να χτίσουν το δικό τους σπίτι.

«Αυτή τη στιγμή είμαι κουλουριασμένη στον καναπέ μου στο Άσπεν και γράφω αυτές τις γραμμές, νιώθοντας γεμάτη ενθουσιασμό και χαρά, σαν μικρό κορίτσι. Επιτέλους στο Substack! Ήθελα να το κάνω εδώ και τόσο καιρό. Η τελευταία χρονιά υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές και μεταμορφωτικές της ζωής μου. Μετακόμισα από το Λος Άντζελες στο Όστιν, οργάνωσα έναν τεράστιο γάμο – σύντομα θα ακολουθήσει πλήρης αναδρομή σε όλα όσα έγιναν –, έκανα ένα μεγάλο άλμα πίστης στην επαγγελματική μου ζωή, ενώ ο σύζυγός μου κι εγώ αγοράσαμε τη γη των ονείρων μας και χτίζουμε το σπίτι των ονείρων μας!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε προσωπικό επίπεδο αισθάνεται πιο πλήρης από ποτέ, χωρίς ωστόσο να ωραιοποιεί τη διαδρομή που προηγήθηκε. Όπως σημειώνει η Αμαλία Κωστοπούλου, τα πράγματα στη ζωή της δεν ήταν πάντοτε εύκολα, ένα κεφάλαιο για το οποίο σκοπεύει να μιλήσει πιο ανοιχτά στο μέλλον.

«Νιώθω σαν να ζω τη ζωή που είχα συνθέσει σε ένα vision board μόλις πριν από λίγα χρόνια. Όλα μπαίνουν στη θέση τους και αισθάνομαι τόση ευγνωμοσύνη, περισσότερη απ’ όση θα μπορούσα ποτέ να εκφράσω με λόγια», εξομολογήθηκε.

Πίσω, όμως, από την προσωπική ευτυχία, υπήρχε μια επαγγελματική ανησυχία που δεν μπορούσε πλέον να αγνοήσει. Η Αμαλία Κωστοπούλου αποκάλυψε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια εργαζόταν συχνά σε δύο ή ακόμη και τρεις δουλειές ταυτόχρονα. Στη διαδρομή της πέρασε από το blogging και το modeling, εργάστηκε ως προσωπική βοηθός, σερβιτόρα, hostess σε εστιατόριο και βοηθός παραγωγής, πριν κάνει το μεγάλο επαγγελματικό της βήμα στον χώρο της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον περασμένο χειμώνα πήρε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της καριέρας της: αποχώρησε από την απαιτητική θέση της στην Together AI, προκειμένου να αφοσιωθεί στη δημιουργία περιεχομένου, αλλά και στις δραστηριότητές της ως angel investor και σύμβουλος. Πίστευε ότι η οικονομική ανεξαρτησία και η δυνατότητα να είναι η ίδια το «αφεντικό» του εαυτού της θα έμοιαζαν με όνειρο. Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε πιο σύνθετη.

Όπως εξομολογείται η 29χρονη, άρχισε να αισθάνεται αποσυνδεδεμένη από τη δουλειά της, σαν αυτό που δημιουργούσε να μην την αντιπροσωπεύει πραγματικά. Για μια γυναίκα που είχε μάθει να ορίζει τον εαυτό της μέσα από την πειθαρχία και τη σκληρή δουλειά, αυτή η νέα συνθήκη έφερε μαζί της μια απρόσμενη αμφιβολία.

Κλείνοντας, η Αμαλία Κωστοπούλου συμπύκνωσε τη νέα της φιλοσοφία σε μία φράση: «Ο στόχος μου είναι απλός: να κάνω τα περίπλοκα πράγματα να μοιάζουν όμορφα και κατανοητά».

govastiletto.gr -Αμαλία Κωστοπούλου – Jake Medwell: Επέτειος για το ζευγάρι!