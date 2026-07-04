Σε κεντρικό σημείο των πρόσφατων τοποθετήσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι παρακολουθεί στενά την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξοντώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, σε μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ιρανική πλευρά αυτή τη στιγμή «εκλιπαρεί για μια συμφωνία». Για τον λόγο αυτό, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μια προσωρινή παύση των διπλωματικών συνομιλιών για μία εβδομάδα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελετές της κηδείας, με τη δέσμευση ότι στο μεσοδιάστημα δεν θα υπάρξουν εκατέρωθεν πλήγματα.

«Είναι όλοι εκεί. Μια βολή και θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί μετά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι είδε πολίτες να θρηνούν στην κηδεία, καθώς θεωρούσε δεδομένο ότι ο ιρανικός λαός μισούσε τον Χαμενεΐ, σχολιάζοντας μάλιστα πως «ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα».

«Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό»

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε να πραγματοποιήσουν μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Αυτό το τετ α τετ ενδέχεται να λάβει χώρα ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο Axios για τη σχέση του με τον Ισραηλινό ηγέτη, ο Τραμπ ανέφερε: «Τα πάμε περίφημα. Ξέρεις ποιος είναι το αφεντικό. Και εκείνος ξέρει ποιος είναι το αφεντικό».

Αν η επίσκεψη πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες συναντώνται μετά το τετ α τετ τους τον περασμένο Φεβρουάριο στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όπου ο Νετανιάχου είχε παρουσιάσει το προτεινόμενο σχέδιο πολέμου κατά του Ιράν.

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι το χρονοδιάγραμμα δεν έχει «κλειδώσει». Λόγω ενός προγραμματισμένου ταξιδιού του Τραμπ στην Τουρκία, η επόμενη εβδομάδα ίσως είναι πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα η συνάντηση να μετατίθεται πιθανότατα για την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

Στο μεσοδιάστημα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ την Παρασκευή για να του ευχηθεί για την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, εξαίροντας τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως εγγυητή της παγκόσμιας ελευθερίας και τονίζοντας πόσο εκτιμά το Ισραήλ αυτούς τους στενούς δεσμούς. Στο ίδιο τηλεφώνημα, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να βρεθούν σύντομα επί αμερικανικού εδάφους.

Το παρασκήνιο και οι «σκιές» στη συμμαχία των δύο ηγετών

Πίσω από τις δημόσιες φιλοφρονήσεις, η πραγματικότητα στο διπλωματικό παρασκήνιο εμφανίζεται πολύ πιο περίπλοκη. Το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου εκφράζει έντονη επιφυλακτικότητα και απογοήτευση για τους χειρισμούς του Νετανιάχου, ιδιαίτερα στο μέτωπο με το Ιράν.

«Πολλοί από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ πιστεύουν ότι ο “Μπίμπι” έκανε λάθος σχεδόν σε όλα», αποκάλυψε Αμερικανός αξιωματούχος.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών, έχει καταγραφεί σημαντική απόκλιση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, τόσο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, όσο και στα προσωπικά πολιτικά τους συμφέροντα γύρω από τον πόλεμο.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, αγνοώντας τις έντονες αντιρρήσεις του Νετανιάχου. Παράλληλα, άσκησε πιέσεις στο Ισραήλ να περιορίσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο και να συναινέσει σε μια συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει την αρχική αποχώρηση των δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Η πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης στον Λευκό Οίκο θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά προεκλογικής περιόδου ενόψει των ισραηλινών εκλογών του Οκτωβρίου, την ίδια στιγμή που οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υπολείπεται των πολιτικών του αντιπάλων.