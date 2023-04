Γερμανία: Οπαδός της Σάλκε πέθανε στις εξέδρες την ώρα του αγώνα με τη Λεβερκούζεν

Η Λεβερκούζεν συνέτριψε εκτός έδρας τη Σάλκε με 3-0, αλλά ο αγώνας επισκιάστηκε από τον θάνατο ενός φιλάθλου, ο οποίος παρακολουθούσε την αναμέτρηση από τις κερκίδες.

«Eίμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναφέρουμε ότι ένας οπαδός κατέρρευσε στην νότια κερκίδα και πέθανε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Οι σκέψεις μας είναι με τους φίλους και την οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη», ανέφερε η διοίκηση των «βασιλικών μπλε», σε μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του γερμανικού συλλόγου στο Twitter.

We are devastated to report that a fan collapsed in the south stand today and passed away despite attempts at resuscitation.



Our thoughts are with their friends and family. Rest in peace. pic.twitter.com/63XbypfTpG