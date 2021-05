Παρί Σεν Ζερμέν: Οργή για τη νέα φανέλα της ομάδας και «φωνές» των οργανωμένων για μποϊκοτάζ

Την οργή των φίλων της Παρί Σεν Ζερμέν έχει προκαλέσει η νέα φανέλα (για τους εντός έδρας αγώνες της σεζόν 2021-22) των Παριζιάνων, που είναι διαθέσιμη από σήμερα προς πώληση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν να γίνει μποϊκοτάζ στην αγορά της.

Αιτία, η απουσία της κάθετης κόκκινης γραμμής, αφήνοντας μόνο το ναυτικό μπλε ως το κύριο χρώμα, κάτι που οι φίλαθλοι θεωρούν προσβολή στα «παραδοσιακά χρώματα» του συλλόγου.

«Πιστεύουμε ότι η ταυτότητα ενός συλλόγου περνά από τον σεβασμό στα χρώματα που τον κάνουν μοναδικό. Δεν κάνουμε μάρκετινγκ, αλλά γνωρίζουμε ότι ο σεβασμός είναι απαραίτητος για ένα ισχυρό οργανισμό», ανέφερε η ανακοίνωση των οργανωμένων φιλάθλων «CUP» στο Twitter, ζητώντας από τα μέλη του και τους υπόλοιπους οπαδούς να κάνουν «μποϊκοτάζ στην φανέλα της επόμενης σεζόν, αφού δεν σέβεται την ιστορία μας».

Από την πλευρά του, ο γαλλικός σύλλογος, εξηγεί μέσω σχετικής ανακοίνωσης, ότι η φανέλα που θα φορούν οι παίκτες της Παρί στο Parc des Princes την επόμενη σεζόν είναι «πιστή» στο DNA και έχει «εξαιρετική κομψότητα και παριζιάνικο στιλ».

Το «fleur de lis» (σ.σ. το λουλούδι κρίνος), ένα από τα «ιστορικά σύμβολα του Παρισιού και του συλλόγου», εμφανίζεται στην φανέλα, επισημαίνει η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία παρουσίασε σήμερα την φανέλα με τον Κιλιάν Μπαπέ.

Paris is full of diamonds.



The new Jordan x @PSG_Inside collection features traditional colors with a classic Jordan silhouette and details inspired by the club’s home kit.