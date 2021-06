Ο Σιμόνε Ιντσάγκι ανέλαβε την Ίντερ

Ο Σιμόνε Ιντσάγκι είναι και με τη... βούλα ο διάδοχος του Αντόνιο Κόντε στην Ίντερ. Ο 45χρονος τεχνικός, ο οποίος πριν λίγες ημέρες αποχώρησε από τον πάγκο της Λάτσιο, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ιταλίας και ανακοινώθηκε, ενώ η παρουσίασή του αναμένεται να γίνει μετά το ξεκίνημα της προετοιμασίας των «νερατζούρι».

Ο Ιντσάγκι ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του από τη Λάτσιο (όπου αντίστοιχα ολοκλήρωσε τη σταδιοδρομία του ως ποδοσφαιριστής), περνώντας αρχικά από τα τμήματα υποδομής, πριν αναλάβει την πρώτη ομάδα τον Απρίλιο του 2016. Συνολικά κοουτσάρισε τους «λατσιάλι» σε 251 αγώνες και πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλλου Ιταλίας το 2019 και δύο Σούπερ Καπ (2017, 2019).

🚨 | ANNOUNCEMENT



Simone Inzaghi is the new Inter head coach ⚫🔵



🔗 https://t.co/rAfw8ibA6f#WelcomeSimone #IMInter pic.twitter.com/fkGOOPCdyY