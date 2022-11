Πέθανε ο παλαίμαχος διεθνής άσος Λίβερπουλ και Έβερτον, Ντέιβιντ Τζόνσον

Ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός Ντέιβιντ «Ντοκ» Τζόνσον, ο οποίος έπαιξε για την Έβερτον και τη Λίβερπουλ και ήταν ο πρώτος που σκόραρε και για τις δύο ομάδες στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, πέθανε σήμερα (23/11) από καρκίνο στον λαιμό, σε ηλικία 71 ετών.

Οι πρώην σύλλογοί του απέτισαν φόρο τιμής σε έναν παίκτη που ήταν δημοφιλής σε όλη την πόλη, έναν άνθρωπο που έκανε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα με την Έβερτον το 1969 κι εντάχθηκε στη Λίβερπουλ το 1976, πριν επιστρέψει στο «Γκούντισον Παρκ» το 1982.

«Ήταν ένας από τους λίγους που ξεπέρασαν το χάσμα και κατάφερε να διατηρήσει τη φήμη του και στα δύο πλευρές των οπαδών. Αυτό οφείλεται στο ότι ήταν πάντα ειλικρινής, εργατικός και γενναίος. Αναπαύσου εν ειρήνη Τζόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Έβερτον, Μπιλ Κένραιτ.

Στο Άνφιλντ κέρδισε τρία πρωταθλήματα και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, το 1981.

Τα επιτεύγματά του στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ ήταν μοναδικά, μέχρι που ο Πίτερ Μπίρντσλι επανέλαβε το κατόρθωμα να σκοράρει και για τις δύο ομάδες δύο δεκαετίες αργότερα, στη δεκαετία του 1990.

Ο Τζόνσον σημείωσε έξι γκολ σε οκτώ εμφανίσεις για την Εθνική Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένων δύο εναντίον μιας ομάδας της Αργεντινής με τον τότε νεαρό Ντιέγκο Μαραντόνα, στο Γουέμπλεϊ, το 1980.

«Πάντα κρατούσα σιρόπι για τον βήχα και παυσίπονα για τον πονοκέφαλο. Όλοι πήγαιναν στην τσάντα μου για να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό μου», είχε θυμηθεί ο Τζόνσον όταν είχε ερωτηθεί για το πώς πήρε το παρατσούκλι του.

«(Ο μέσος της Λίβερπουλ) Τέρι (ΜακΝτέρμοτ) πήγε εκεί μια φορά, έβγαλε όλα αυτά τα χάπια και ό,τι άλλο υπήρχε και είπε: "Είναι σαν μια τσάντα γιατρού". Μετά, το παρατσούκλι παρέμεινε».

Rest in peace, Doc. We’re deeply saddened by the passing of David Johnson. The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with David’s family and friends.

Everyone at Everton Football Club is saddened to learn of the untimely passing of David ‘Doc’ Johnson at the age of 71.



Our thoughts are with David’s family and friends at this time. 💙