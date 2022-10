Μάντσεστερ Σίτι: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027 ο Φόντεν με πενταπλασιασμό των αποδοχών του

Ο Φιλ Φόντεν, ο οποίος έχει γίνει βασικός και αναντικατάστατος στο σύστημα του Πεπ Γκουαρντιόλα, (μετράει 13 παιχνίδια και 7 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν) ορκίζεται αιώνια πίστη στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον πολύ εξελίξιμο επιθετικό χαφ έως τον Ιούνιο του 2027, πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τις αποδοχές του.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος θα προσφέρει στον Φόντεν με το νέο συμβόλαιο 260.000 λίρες την εβδομάδα, ενώ μέχρι τώρα ο παίκτης ήταν από τους πλέον χαμηλόμισθους, καθώς λάμβανε 45.000 ευρώ.

Ο Φόντεν είναι «γέννημα-θρέμμα» της Μάντσεστερ Σίτι και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει «γράψει» 182 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα, σκοράροντας 52 τέρματα.

«Είμαι μέλος της Σίτι όλη μου τη ζωή. Προπονούμαι εδώ από παιδί, ήμουν μέχρι και μπολ-μπόι. Επομένως, τώρα που θα είμαι μέλος της ομάδας μέχρι το 2027 νιώθω απίστευτα», σχολίασε ο ποδοσφαιριστής.

One of our own 💙@PhilFoden has signed a new three-year extension to his contract, keeping him at City until the summer of 2027! 👊