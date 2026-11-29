Η Μαρσέιγ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Οσέρ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1, καθώς επικράτησε με 2-0, με τα γκολ του Γκουϊρί (5′) και του Παϊσάο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Έτσι, πλησίασε στο γκρουπ των πρωτοπόρων της βαθμολογίας. Να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες στο δεύτερο μέρος λόγω της αποβολής του Τουανζέμπε στο 45ο λεπτό.

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