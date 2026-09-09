Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση όλων των μετοχών της Ελντένσε, που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Συμφώνησε να αποκτήσει ολόκληρο το μερίδιο της TH Soluciones Group S.A.S., που ανέλαβε τον έλεγχο της Ελντένσε τον Οκτώβριο του 2025.

Πλέον, η συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού (CSD) της Ισπανίας.

Ο Μέσι, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την εθνική Αργεντινής, απέκτησε την ισπανική ομάδα πέμπτης κατηγορίας, Κορνέγια, στις 16 Απριλίου, ενώ αναμένεται να λάβει μερίδιο στην ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι, μόλις λήξει το συμβόλαιό του με τον αμερικανικό σύλλογο.

Η Ελντένσε εδρεύει στην Έλντα, μία μια πόλη περίπου 55.000 κατοίκων στην ανατολική ισπανική επαρχία του Αλικάντε.

Ο σύλλογος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ισπανίας, αλλά, μετά από τις επενδύσεις, έχει αγωνιστεί στην δεύτερη κατηγορία τις τρεις από τις τελευταίες τέσσερις σεζόν.