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Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, ηλικίας περίπου 60 έως 70 ετών, στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κοζάνης, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με το kozanimedia, ο άνδρας, με καταγωγή από το χωριό του Ελλησπόντου, τον τελευταίο καιρό, συνήθιζε να κοιμάται στις καρέκλες που βρίσκονταν έξω από το κυλικείο των ΚΤΕΛ.
Ο ηλικιωμένος άνδρας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ενημερώθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.
Ο θάνατος του φαίνεται να προήλθε από παθολογικά αίτια, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.