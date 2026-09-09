Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, ηλικίας περίπου 60 έως 70 ετών, στον χώρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κοζάνης, σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το kozanimedia, ο άνδρας, με καταγωγή από το χωριό του Ελλησπόντου, τον τελευταίο καιρό, συνήθιζε να κοιμάται στις καρέκλες που βρίσκονταν έξω από το κυλικείο των ΚΤΕΛ.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ενημερώθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Ο θάνατος του φαίνεται να προήλθε από παθολογικά αίτια, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.