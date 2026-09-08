Χρήστος Μαζάνης

Από τις 15 Ιουλίου είχε διαφύγει στην Ελλάδα, προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψή του, στέλεχος της ιταλικής Καμόρα (μαφία της Νάπολης), έπειτα από ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί εις βάρος του για υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Ιταλών, πρόκειται για τον Γκαμπριέλε Αμόντιο, συνεργάτη του Σαλβατότε Φίντο. Όσον αφορά στοιν τελευταίο, παρά το νεαρό της ηλικίας του, οι Αρχές του χρεώνουν πως διατέλεσε για χρόνια τοποτηρητής και επιχειρησιακός βραχίονας της γνωστής μαφιόζικης οικογένειας Ματσαρέλα της Νάπολης.

Οι Ιταλοί τους τελευταίους μήνες έτρεχαν μια επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, αφού είχαν σοβαρές πληροφορίες και στη συνέχεια αποδείξεις για μεγάλες ποσότητες που εισέρχονταν στη χώρα τους και διακινούνταν στη μαύρη αγορά.

Έπειτα από έρευνα της Ιταλικής Αστυνομίας Οικονομικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ιταλική Διεύθυνση Καταπολέμησης της Μαφίας, εξαρθρώθηκε τελικά εγκληματική οργάνωση η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ευθύνεται για τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων λαθραίου καυσίμου και για παράνομα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ.

Οι έρευνες ανέδειξαν τη δραστηριότητα εγκληματικού δικτύου στην περιοχή της Καμπανίας, το οποίο βρισκόταν σε επαφή με διάφορους προμηθευτές για τον εφοδιασμό ενεργειακών προϊόντων τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονταν παράνομα στην κατανάλωση μέσω της χρήσης αποθηκών και πρατηρίων καυσίμων.

Στην πυραμίδα της οργάνωσης αυτής εκτός από τον Σαλβατόρε Φίντο, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρίσκονται ακόμα δύο άτομα. Πιο συγκεκριμένα, οι Γκαμπριέλε Αμόντιο και Τζουζέπε Σαβίνο. Και οι τρεις κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την παραβίαση της νομοθεσίας περί υδρογονανθράκων και τη διευκόλυνση της φατρίας Ματσαρέλα. Σημειώνεται πως ο Γκαμπριέλε Αμόντιο είναι γιος του Κλεμέντε Αμόντιο, που θεωρείται από τις Αρχές το «δεξί χέρι» του ισχυρού αφεντικού της Καμόρα, Ρομπέρτο Ματσαρέλα.

Η οικογένεια Ματσαρέλα, όπως έχει προκύψει από επιχειρήσεις των Ιταλικών Αρχών, φέρεται να ελέγχει ένα από τα πιο ισχυρά δίκτυα της Καμόρα, με έντονη δραστηριότητα στο λαθρεμπόριο, τη διακίνηση ναρκωτικών και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην περιοχή της Νάπολης.

Σε κάθε περίπτωση και οι τρεις είναι κατηγορούμενοι. Τον Φίντο υπερασπίζεται ο δικηγόρος Μάουρο Τσόλο, ενώ τους Γκαμπριέλε Αμόντιο και Τζουζέπε Σαβίνο υπερασπίζεται ο δικηγόρος Λεοπόλντο Περόνε.

Το ταξίδι στην Ελλάδα για να κρυφτεί

Οι δύο συνελήφθησαν στις 15 Ιουλίου, αλλά ο Γκαμπριέλε Αμόντιο ταξίδεψε στην Ελλάδα προκειμένου να γλιτώσει τη σύλληψη. Στη χώρα μας κρυβόταν για έναν μήνα όταν τελικά αποφάσισε ο ίδιος να επιστρέψει στην Ιταλία και να παραδοθεί στις 25 Αυγούστου. Παρ’ όλα αυτά, οι Ιταλοί, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να εξετάζουν τις κινήσεις του «Καμορίστα» στην Ελλάδα, αλλά και για ποιο λόγο επέλεξε τη χώρα μας προκειμένου να εξαφανιστεί και να κρυφτεί. Στο μικροσκόπιο, επίσης, της έρευνας έχουν μπει και οι μεταφορές του λαθραίου καυσίμου και εάν έχουν γίνει μέσω των καναλιών Ελλάδας – Ιταλίας.

Δεδομένου ότι στο πρόσφατο παρελθόν οι Ιταλοί έχουν εντοπίσει βυτιοφόρα, με λαθραίο καύσιμο, τα οποία είχαν προορισμό την Ελλάδα ή έμπαιναν στην Ιταλία μέσω Ελλάδας, η υπόθεση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο μικροσκόπιο επαφές της Καμόρα με εγκληματικά δίκτυα στη χώρα μας

Αν και έχει προκύψει παλαιότερα συνεργασία της Καμόρα με Ελληνικά εγκληματικά δίκτυα στη χώρα μας, κυρίως σε λαθραία τσιγάρα και προϊόντα απομίμησης, Ιταλικές πηγές ασφαλείας τονίζουν στο Ζοugla.gr πως η Ναπολιτάνικη Μαφία έχει εισέλθει σοβαρά πια στη διακίνηση λαθραίων καυσίμων λόγω του τεράστιου κέρδους. Μάλιστα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα της Καμόρα έχει μπει στο μικροσκόπιο των Ιταλικών Αρχών προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι διαδρομές και τα δίκτυα με γειτονικές χώρες, όπως είναι και η Ελλάδα.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων κατασχέθηκαν συνολικά 133.796 λίτρα προϊόντων και διαπιστώθηκε παράνομη κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων που υποκρύφθηκαν από τους ελέγχους, συνολικού όγκου 10.162.053 λίτρων.

Οι αντίστοιχοι διαφεύγοντες φόροι ανέρχονται σε: 4.911.414,55 ευρώ για ειδικούς φόρους κατανάλωσης και 2.906.660,62 ευρώ για ΦΠΑ, ενώ διαπιστώθηκε επίσης η εικονική δημιουργία και μετέπειτα μεταβίβαση φορολογικών πιστώσεων που προήλθαν από απατηλές δηλώσεις ΦΠΑ ύψους 6.027.956 ευρώ.