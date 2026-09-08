Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξε εκ νέου η Δικαιοσύνη στους γονείς του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε καταψυγμένο μέσα σε σάκο, στο διαμέρισμά τους στην Κυψέλη. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και για το σκέλος της δολοφονίας του παιδιού τους.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι, μαζί με έναν 26χρονο Αφγανό, βρισκόταν ήδη σε καθεστώς προφυλάκισης για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Aρνούνται τις κατηγορίες

Για την υπόθεση του νεκρού βρέφους, σε βάρος των γονιών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας (κατά συναυτουργία) και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο γονείς φέρονται να αφαίρεσαν τη ζωή του μωρού χτυπώντας το με μαχαίρι. Στη συνέχεια, έβαλαν τη σορό στην κατάψυξη και τη μετέφεραν μαζί τους κατά τις μετακομίσεις τους. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφότεροι αρνήθηκαν κατά την απολογία τους ότι σκότωσαν το βρέφος.

Παράλληλα, και οι τρεις εμπλεκόμενοι βαρύνονται επιπλέον με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών (κατά συναυτουργία) και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση.

Στη φυλακή και ο 26χρονος για την 15χρονη

Την ίδια ώρα, προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 26χρονος Αφγανός φίλος της οικογένειας, ο οποίος κλήθηκε να απολογηθεί για τις γενετήσιες πράξεις με την 15χρονη, έγκυο κόρη του ζευγαριού.

Ο ίδιος, κατά την απολογία του, προσπάθησε να αποποιηθεί τις ευθύνες του, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως το κορίτσι ήταν ανήλικο, ενώ δήλωσε πλήρη άγνοια για το μακάβριο εύρημα που έκρυβε η οικογένεια στον καταψύκτη.

Συγκεκριμένα, φέρεται να ισχυρίστηκε: «Μου συστήθηκε ως 19 ετών. Είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν έμενα εκεί. Οι γονείς της γνώριζαν τη σχέση μας, αλλά κανείς δεν με απέτρεψε. Δεν ήξερα ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος».