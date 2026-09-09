Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για τον Βολπάτο μετά τη θετική εξέταση για κοκαΐνη. Ο Αυστραλός διεθνής Κριστιάν Βολπάτο βρέθηκε αντιμέτωπος με τις συνέπειες ενός επεισοδίου που ξεκίνησε λίγες ημέρες μετά τη λήξη της παρουσίας του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 22χρονος μέσος της Σασουόλο εντοπίστηκε από την αστυνομία του Σίδνεϊ στα τέλη Ιουλίου, να οδηγεί με 109 χλμ. την ώρα σε ζώνη με όριο τα 60 στη γέφυρα Anzac, ύστερα μάλιστα από δεύτερο αστυνομικό μπλόκο μέσα στην ίδια νύχτα. Στον πρώτο έλεγχο είχε δώσει αρνητικό αποτέλεσμα σε αλκοτέστ, ωστόσο η δεύτερη φορά περιλάμβανε και τεστ ναρκωτικών, το οποίο επέστρεψε θετικό αποτέλεσμα για χρήση κοκαΐνης.

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