Ρεάλ Μαδρίτης: Έχει συμφωνήσει με τον Εμπαπέ για 50 εκατ. τον χρόνο - Στο 1 δισεκατομμύριο η ρήτρα

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να αγοράζει τα καλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους Τζουντ Μπέλιγχαμ και Αρντά Γκιουλέρ, όμως, ο διακαής πόθος ακούει το όνομα Κιλιάν Εμπαπέ!



Η «Βασίλισσα» περιμένει στη... γωνία για να δει τις εξελίξεις με την υπόθεση του 24χρονου σούπερ σταρ, αφού το συμβόλαιό του εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι και έχει κάνει γνωστό εδώ και αρκετές εβδομάδες, ότι δεν πρόκειται να επεκτείνει την παραμονή του στην Παρί Σεν Ζερμέν.



Στην αντίπερα όχθη, οι πρωταθλητές Γαλλίας είναι κατηγορηματικοί για το μέλλον του Εμπαπέ αφού είτε θα θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, είτε θα αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι ώστε να μην τον χάσει χωρίς κανένα οικονομικό όφελος.



Μέσα σε όλα αυτά, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μαδρίτης, ''Cadena Ser'', ανέφερε σε σημερινό δημοσίευμα ότι η Ρεάλ συμφώνησε με την πλευρά του Εμπαπέ για τους οικονομικούς όρους του συμβολαίου του, οι οποίοι είναι... αστρονομικοί!



Συγκεκριμένα τη στιγμή που θα μπορέσει να αποδεσμευτεί από την Παρί Σεν Ζερμέν, θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του για όποια ομάδα θέλει να τον κάνει δικό της θα κυμαίνεται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.



Αναμένονται εξελίξεις επί του ζητήματος, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να επιθυμεί να γίνει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης το συντομότερο δυνατό!

