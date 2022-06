Το «αντίο» του Μπέιλ στη Ρεάλ - «Ειλικρινά, έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα...»

Ήρθε η ώρα να πει το δικό του «αντίο» στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Γκάρεθ Μπέιλ, μετά τους Μαρσέλο και Ίσκο.

Ο Ουαλός επιθετικός, έπειτα από 9 χρόνια θητείας στη «βασίλισσα», ανακοίνωσε το φινάλε του από τους Μαδριλένους, ευχαριστώντας τους πάντες για τη συνεργασία.

Με λιτή ανάρτηση στα social media, ο Ουαλός σταρ ανέφερε «Ήταν τιμή μου. Ευχαριστώ», ενώ σε συνοδευτική επιστολή μίλησε για τα 9 χρόνια του στους «μερένγκες».

«Έφτασα πριν από εννιά χρόνια ως νέο παιδί ακόμη και ήθελα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου να αγωνιστώ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Να φορέσω την ιστορική αυτή λευκή φανέλα, το σήμα της στο στήθος μου, να παίξω στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, να κερδίσω τίτλους και να είμαι κομμάτι αυτού για το οποίο είναι τόσο διάσημη: τις κατακτήσεις του Champions League», ανέφερε ο Μπέιλ.

«Μπορώ τώρα να κοιτάξω πίσω, να σκεφτώ και να πω με ειλικρίνεια πως αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα και πολύ περισσότερο... Είχα μια απίστευτη εμπειρία και δεν θα την ξεχάσω ποτέ», πρόσθεσε ο Ουαλός.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD