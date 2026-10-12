Ο Ντιέγκο Σιμεόνε μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αναμέτρησης της Ατλέτικο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Champions League (13/10, 22:00, Magenta Sport 2) στη Μαδρίτη και ρωτήθηκε για ακόμα μία φορά για τον Χούλιαν Άλβαρες.

Ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος» εκτίμησε ότι ο Αργεντινός επιθετικός, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να πάρει μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι, βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και απλά χρειάζεται να βρει γκολ.

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