Δημοσίευμα του «Independent» φέρνει στο προσκήνιο τις συζητήσεις μεταξύ των συλλόγων της Premier League αναφορικά με την ποινή που θα αποδοθεί στην Μάντσεστερ Σίτι, μετά το μεγάλο σκάνδαλο που έσκασε στην Αγγλία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στη συνάντηση των διοικητικών στελεχών των ομάδων την Κυριακή (11/10), εξετάστηκε το πλαίσιο των κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν στον σύλλογο του Μάντσεστερ. Ανάμεσα στις προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν και ο υποβιβασμός της στη Championship, μια εξέλιξη που, πάντως, συγκεντρώνει για την ώρα ελάχιστες πιθανότητες να υλοποιηθεί.

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