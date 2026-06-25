Τις προάλλες σου είπα γιατί αποχώρησε ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Στεγνός ο Ιβάν, θα το πάει το καράβι μόνο με τα έσοδα από εισιτήρια, διαφημίσεις και χορηγίες. Καλά κρασιά.

Τσουλάει κι έτσι το πράμα. Ουχί σε επίπεδο των άλλων τριών μεγάλων, αλλά κουτσά-στραβά, μπορεί να βγει η νέα σεζόν. Με νέο προπονητή που μάλιστα δεν έχει και εμπειρία από Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ περνάει πλέον σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο. Ο Λίσι θα χτίζει με φθηνά υλικά και ο Τέλης θα κάνει υπομονή. Ίδωμεν.

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