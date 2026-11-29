Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου εξασφαλίζουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Η ήττα της Εθνικής με 83-74 από την Ισπανία έβαλε τέλος στις ελπίδες πρόκρισης. Με ρεκόρ 4-6, η Ελλάδα έμεινε στην τελευταία θέση του ομίλου και δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει την πρόκριση, ακόμη κι αν νικήσει στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια της και ευνοηθεί από τα άλλα αποτελέσματα. Η Ισπανία ανέβηκε στο 7-3.

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