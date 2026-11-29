Παιδιά και άτομα με αναπηρία στο κρύο, γονείς σε απόγνωση και αρμόδιοι που εξακολουθούν να πετούν το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλον. Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, το 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης και το ίδρυμα για άτομα με αναπηρία που συστεγάζεται στον ίδιο χώρο παραμένουν χωρίς θέρμανση, εξαιτίας βλάβης στον κοινό λέβητα. Το κόστος αποκατάστασης υπολογίζεται περίπου στα 1.500 ευρώ. Κι όμως, λύση δεν έχει δοθεί!

Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Εν έτει 2026, παιδιά που φοιτούν σε δομές Ειδικής Αγωγής και άτομα με αναπηρία που διαμένουν σε ίδρυμα καλούνται να αντιμετωπίσουν το κρύο, επειδή οι αρμόδιοι δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει την επισκευή ενός λέβητα.

Το κόστος αποκατάστασης της βλάβης υπολογίζεται περίπου στα 1.500 ευρώ. Ένα ποσό που, αντί να έχει ήδη δρομολογηθεί για την αποκατάσταση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος, φαίνεται να έχει μετατραπεί σε αντικείμενο διοικητικής και οικονομικής αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Και κάπως έτσι, μια τεχνική βλάβη μετατρέπεται σε πρόβλημα που καλούνται να πληρώσουν τα ίδια τα παιδιά και οι οικογένειές τους.

Ας σταθούμε, όμως, σε κάτι ακόμη πιο σοβαρό: Ο λέβητας είναι κοινός και εξυπηρετεί και τις τρεις δομές που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους μαθητές κατά τις σχολικές ώρες. Αφορά και τους ανθρώπους με αναπηρία που διαμένουν στο ίδρυμα και χρειάζονται θέρμανση 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Με απλά λόγια, δεν μιλάμε για μια αίθουσα που παραμένει κρύα για λίγες ώρες. Μιλάμε για ολόκληρες δομές στις οποίες εκπαιδεύονται και διαμένουν άνθρωποι που έχουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας και προστασίας.

Και το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά. Τα καλοριφέρ παρουσίαζαν δυσλειτουργίες και στο παρελθόν, χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση. Η κατάσταση, όμως, έφτασε πλέον στο απροχώρητο.

Με τις θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη να υποχωρούν και το κρύο να γίνεται εντονότερο, αρκετοί γονείς σκέφτονται να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Και ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει όταν καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην υγεία των παιδιών τους και στην καθημερινή εκπαιδευτική τους παρουσία;

Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Το να μένουν τα παιδιά στο σπίτι δεν είναι λύση. Είναι η συνέπεια της αδυναμίας των αρμοδίων να κάνουν αυτό που οφείλουν.

Για τα παιδιά της Ειδικής Αγωγής, η καθημερινή παρουσία στο σχολείο, η σταθερότητα και η ρουτίνα αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής τους πορείας. Αντίστοιχα, τα άτομα που διαμένουν στο ίδρυμα δεν μπορούν να στερούνται βασικές συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η μητέρα Άννα Κομπίλη αναδεικνύει την αγωνία των οικογενειών και την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καθώς οι γονείς βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημμα που δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχει: να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα σχολείο χωρίς θέρμανση ή να στερηθούν την καθημερινή εκπαιδευτική τους παρουσία.

Και εδώ προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις:

Ποιος έχει την ευθύνη για την αποκατάσταση της βλάβης;

Γιατί δεν έχει προχωρήσει ακόμη η επισκευή;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται παιδιά και άτομα με αναπηρία;

Πρέπει πραγματικά να φτάσουμε στο σημείο να κινδυνεύσει η υγεία κάποιου για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι;

Είναι δυνατόν να υπάρχει μια βλάβη με εκτιμώμενο κόστος 1.500 ευρώ και να μην έχει βρεθεί ακόμη τρόπος να αποκατασταθεί;

Πόσο κοστίζει τελικά η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας;

Οι γονείς δεν ζητούν χάρη. Δεν ζητούν προνόμια. Απαιτούν τα αυτονόητα: σχολεία με θέρμανση, ασφαλείς συνθήκες εκπαίδευσης και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται στο ίδρυμα.

Δεν είναι δική τους δουλειά να αναζητούν ποιος φορέας πρέπει να πληρώσει, ποιος πρέπει να εγκρίνει τη δαπάνη και ποιος οφείλει να υπογράψει. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να λύσουν οι αρμόδιοι μεταξύ τους, χωρίς να μετατρέπουν τα παιδιά σε ομήρους της διοικητικής τους ασυνεννοησίας.

Η απαίτηση είναι ξεκάθαρη: άμεση επισκευή του λέβητα, αποκατάσταση της θέρμανσης και έγγραφες απαντήσεις για τις ευθύνες και τις καθυστερήσεις.

Τα παιδιά δεν είναι αριθμοί σε έναν προϋπολογισμό. Δεν είναι οικονομικές εκκρεμότητες. Και η υγεία τους δεν μπορεί να περιμένει πότε θα συμφωνήσουν οι υπηρεσίες μεταξύ τους.

Αν οι αρμόδιοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν για 1.500 ευρώ, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο η βλάβη του λέβητα. Είναι και η αντίληψη που επικρατεί για τις ανάγκες των πιο ευάλωτων ανθρώπων.

Τα παιδιά κρυώνουν. Οι οικογένειες αγωνιούν. Οι άνθρωποι στο ίδρυμα χρειάζονται ζεστασιά όλο το εικοσιτετράωρο. Και οι αρμόδιοι οφείλουν να σταματήσουν τις δικαιολογίες και να δώσουν λύση ΤΩΡΑ.

Η θέρμανση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στοιχειώδης προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την αντιμετωπίζει ως μια εκκρεμότητα που μπορεί να περιμένει.