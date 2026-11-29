Δεκάδες είναι τα περιστατικά από πτώσεις δέντρων στον Δήμο Καλαμάτας λόγω των ισχυρών άνεμων που επικρατούν στην περιοχή.

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε στο Αριοχώρι της Μεσσηνίας ενώ στην Κηπούπολη ευκάλυπτος έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ειδικότερα, ο άνδρας του Πυροσβεστικού Σώματος τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πρόσωπο, όταν χτυπήθηκε από δέντρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.