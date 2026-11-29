Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όταν άγνωστοι δηλητηρίασαν τέσσερα σκυλιά σε κτηνοτροφική μονάδα.

Σε απόγνωση βρίσκεται ο ιδιοκτήτης τους και πρόεδρος της Ανθούσας Ασπροποτάμου όπου σημειώθηκε το αποτρόπαιο συμβάν. Συγκεκριμένα, οι ασυνείδητοι που προέβησαν σε αυτή την πράξη έριξαν φόλες και δηλητηρίασαν τα άτυχα ζώα.

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, δήλωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ αφού έχασε τους πολύτιμους φυλακές που είχε.

«Στην περιοχή μας εμφανίζονται και λύκοι και αρκούδες», υπογράμμισε, εξηγώντας πως τα σκυλιά ήταν πολύτιμοι φυλακές για το κοπάδι του και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά ιδιαιτέρως τον χειμώνα. «Η εκπαίδευση ενός σκύλου για τη φύλαξη του κοπαδιού ξεκινάει από μικρό κουτάβι και δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν κτηνοτρόφο να αντικαταστήσει άμεσα», όπως είπε ο κ. Ντούσιος, πολύτιμους συνεργάτες όπως τα σκυλιά φύλακες του κοπαδιού του.

Πηγή: Voria