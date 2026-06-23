Ο Θοδωρής Καρράς είναι και επίσημα παίκτης του Πανιωνίου, με τον «Ιστορικό» να ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους.

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