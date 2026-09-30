Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε σε πέντε παίκτες του Ολυμπιακού την ευκαιρία να ξεκουραστούν. Μετά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας, οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για την αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους στη Μπολόνια (1/10, 21:30, Novasports Prime), για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Πειραιά από το περασμένο Σάββατο (26/9) έχει δώσει ήδη τρεις αγώνες μέσα σε τέσσερις ημέρες ελέω Super Cup και «διαβολοβδομάδας» και ετοιμάζεται για ένα νέο απαιτητικό ματς.

Έτσι, στη προπόνηση της Τετάρτης (30/9), στην Μπολόνια, δεν μετείχαν οι Zαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Εμπάι Εντζάι και Ντόντα Χολ από τους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Στην Αθήνα βρίσκονται οι τραυματίες Νίκολα Μιλουτίνοφ (τενοντίτιδα) και Κόρι Τζόσεφ (μέση).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε στη διέθεσή του τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκος Πλώτας, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπανικολάου, Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον.