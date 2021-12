Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ένα επιβλητικό κάρφωμα στην αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας το χειροκρότημα των φιλάθλων των Πειραιωτών που ήταν στο ΣΕΦ.

Give me that ball 💪 @Kostas_ante13 making that his own! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Z0qIdFkW7G