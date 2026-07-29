Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με ένα βίντεο που απεικονίζει τον πρώην παίκτη του Αμαρουσίου, Μάρκους Κιν να επιτίθεται με μανία σε αντίπαλό του, έπειτα από νικητήριο καλάθι, ενώ από το βίαιο περιστατικό δεν γλίτωσε ούτε η υπεύθυνης περιεχομένου της JHX Hoops Μάγκι Γκέρινγκ, που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα.

Το «The Basketball Tournament» (TBT) είναι ένα ετήσιο, ανοιχτής συμμετοχής τουρνουά μπάσκετ 5×5 που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε το 2014 από τον Τζόναθαν Μουγκάρ και είναι παγκοσμίως γνωστό για τα τεράστια χρηματικά του έπαθλα και τη συμμετοχή πρώην αστέρων του κολεγιακού μπάσκετ (NCAA) και του NBA.

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