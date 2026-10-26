Λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, πέρασαν το «κατώφλι» του Ανακριτή οι διαιτητές, Βάσω Τσαρούχα και Ηλίας Κορομηλάς, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες μπάσκετ.

Το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει στην Ευελπίδων και ο τελευταίος της ομάδας Λιόλιου, ο διαιτητής, Τάσος Πηλοΐδης για να απολογηθεί. Υπενθυμίζουμε πως οι τρεις εκ των έξι κατηγορουμένων έχουν προφυλακιστεί.

Αρχικά τον δρόμο της φυλακής πήρε την περασμένη Παρασκευή (26/10) ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε το υπέρογκο ποσό των 820.000 ευρώ, κρυμμένο στο χρηματοκιβώτιο.

Ακόμη, χθες, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και το «δεξί του χέρι», Γιώργος Μαυραγάνης προφυλακίστηκαν.