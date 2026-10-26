Νέες δηλώσεις που προκαλούν αντιδράσεις έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν, αναφερόμενος στη Δανία, τη Γροιλανδία, τη Νορβηγία και τη μετανάστευση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη Δανία, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον ουσιαστικά τον έλεγχο της Γροιλανδίας και δήλωσε ότι οι Δανοί είναι ευπρόσδεκτοι να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Νορβηγία, την οποία χαρακτήρισε «shithouse country», συνδέοντας ευθέως την οργή του με το γεγονός ότι δεν του έχει απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης.

«Η Δανία ήταν σπουδαία – Έχουμε τη Γροιλανδία»

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στη συμφωνία που υπέγραψαν τον Σεπτέμβριο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία και η Γροιλανδία για την ασφάλεια στην Αρκτική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία δίνει στις ΗΠΑ ευρύτατα δικαιώματα και επανέλαβε τη θέση ότι η Ουάσιγκτον πλέον «έχει» τη Γροιλανδία.

«Η Δανία ήταν σπουδαία. Έχουμε τη Γροιλανδία», είπε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τη συμφωνία ως μια τεράστια επιτυχία για την αμερικανική πλευρά.

Ωστόσο, το επίσημο κείμενο της συμφωνίας που υπεγράφη στις 22 Σεπτεμβρίου αναφέρει ρητά ότι αναγνωρίζεται και γίνεται σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Με άλλα λόγια, η συμφωνία ενισχύει τη στρατιωτική και αμυντική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά δεν μεταβιβάζει την κυριότητα της Γροιλανδίας στην Ουάσιγκτον.

«Όποιος θέλει να έρθει από τη Δανία, είμαι υπέρ»

Ο Τραμπ συνέδεσε τη Δανία και με το ζήτημα της μετανάστευσης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ομιλίας, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να προτιμούν μετανάστες από χώρες όπως η Δανία, δηλώνοντας ότι όποιος Δανός επιθυμεί να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ευπρόσδεκτος.

«Όποιος θέλει να έρθει στη χώρα μας από τη Δανία, είμαι υπέρ», είπε.

Αντίθετα, χρησιμοποίησε πολύ πιο σκληρή γλώσσα για τη Σομαλία και τους Σομαλούς μετανάστες, λέγοντας ότι «τα έχει βαρεθεί» μαζί τους.

«Η Νορβηγία έχει γίνει shithouse country»

Η πιο έντονη δήλωση της βραδιάς αφορούσε τη Νορβηγία.

Ο Τραμπ είπε ότι η χώρα «έχει γίνει shithouse country», ξεκαθαρίζοντας ότι η ενόχλησή του συνδέεται με το γεγονός ότι η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν του έχει απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι αξίζει το βραβείο λόγω του ρόλου που, κατά την άποψή του, έχει διαδραματίσει στον τερματισμό διεθνών συγκρούσεων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης επανέφερε το συγκεκριμένο παράπονο, λέγοντας ότι πλέον δεν θέλει μετανάστες από τη Νορβηγία.

«Δεν θέλω κανέναν από τη Νορβηγία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θέλει «καμία σχέση» με τη χώρα εξαιτίας της μη βράβευσής του.

Από τη Νορβηγία στη Σομαλία

Οι δηλώσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη σειρά ιδιαίτερα σκληρών τοποθετήσεων του Τραμπ για τη μετανάστευση.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε χαρακτηρίσει τη Σομαλία «shithouse» κατά τη διάρκεια δηλώσεων στον Λευκό Οίκο, επιτιθέμενος παράλληλα στη Δημοκρατική βουλευτή Ιλχάν Ομάρ, η οποία κατάγεται από τη χώρα.

Σε προεκλογική συγκέντρωση στην Τζόρτζια είχε επίσης χρησιμοποιήσει τον όρο «shithouse countries», διερωτώμενος γιατί οι ΗΠΑ δεν δέχονται περισσότερους μετανάστες από χώρες όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Δανία.

Μία ημέρα αργότερα, πάντως, η Νορβηγία πέρασε από τη λίστα των χωρών που ο Τραμπ παρουσίαζε ως παράδειγμα προς μίμηση στη λίστα εκείνων που επέκρινε ανοιχτά.

Η συμφωνία για τη Γροιλανδία

Η αναφορά στη Δανία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της νέας τριμερούς συμφωνίας για την ασφάλεια στην Αρκτική.

Η συμφωνία επιτρέπει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, μεταξύ άλλων μέσω νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ευρύτερης συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είχε τονίσει κατά την υπογραφή ότι η συμφωνία σέβεται πλήρως τις «κόκκινες γραμμές» της Κοπεγχάγης και την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισε ότι η συμφωνία αναγνωρίζει ρητά το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

Η διαφορετική ανάγνωση του Τραμπ

Παρά τις σαφείς διατυπώσεις της συμφωνίας περί κυριαρχίας και αυτοδιάθεσης, ο Τραμπ συνεχίζει να παρουσιάζει δημόσια τη συμφωνία με διαφορετικό τρόπο.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε πει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον «κάθε δικαίωμα που θα μπορούσαν να έχουν» στη Γροιλανδία, ενώ έχει περιγράψει τη συμφωνία ως μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές επιτυχίες της προεδρίας του.

Η κυβέρνηση της Δανίας, αντίθετα, επιμένει ότι πρόκειται για αμυντική συμφωνία και όχι για μεταβίβαση κυριαρχίας.

Η νέα ομιλία του Τραμπ στο Μίσιγκαν έφερε έτσι στην ίδια σκηνή δύο εντελώς διαφορετικούς τόνους απέναντι στις σκανδιναβικές χώρες: εγκωμιαστικές αναφορές στη Δανία και ταυτόχρονα μια πρωτοφανώς σκληρή επίθεση στη Νορβηγία.