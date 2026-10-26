Οι πολύμηνες κινητοποιήσεις έχουν φέρει τη γαλλική κυβέρνηση σε κρίσιμο σταυροδρόμι, με τις σημερινές συναντήσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ με τις μαθητικές οργανώσεις και τα συνδικάτα να αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις.

Κεντρικό σημείο τριβής αποτελεί η σχεδιαζόμενη κατάργηση 1.588 οργανικών θέσεων για το επόμενο έτος. Η Σοφί Βενετιτάι, εκπρόσωπος του μεγαλύτερου συνδικάτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (SNES-FSU), ξεκαθαρίζει πως η απλή ακύρωση των περικοπών δεν αρκεί.

Ο κλάδος διεκδικεί την ουσιαστική δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αυξήσεις μισθών και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κτιριακής αναβάθμισης. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί απαιτούν την πλήρη κατάργηση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων του πρώην υπουργού Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ, τις οποίες θεωρούν υπεύθυνες για την εντατικοποίηση του προγράμματος και το αυξημένο άγχος των μαθητών.

Η μετωπική σύγκρουση για το σύστημα Parcoursup

Το πιο εκρηκτικό ζήτημα παραμένει η πλατφόρμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, Parcoursup. Ενώ η κυβέρνηση και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προτείνουν βελτιώσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια στα κριτήρια επιλογής, οι μαθητικές οργανώσεις απορρίπτουν κάθε συμβιβασμό.

Η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων (USL), δια στόματος του γενικού γραμματέα Μαριούς Μενίλ, απαιτεί την πλήρη και άνευ όρων κατάργηση της διαδικασίας επιλογής, ζητώντας εγγυημένη θέση στην ανώτατη εκπαίδευση για κάθε απόφοιτο λυκείου. Οι εκπρόσωποι των μαθητών προειδοποιούν αυστηρά ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αν οι κυβερνητικές εξαγγελίες δε μετουσιωθούν σε άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Το οικονομικό χάσμα και ο κίνδυνος γενικευμένης αναταραχής

Το συνολικό πακέτο διεκδικήσεων των φοιτητικών και μαθητικών ενώσεων περιλαμβάνει δέκα βασικά μέτρα, το κόστος των οποίων εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η δημιουργία 250.000 νέων θέσεων στα πανεπιστήμια και η ριζική μεταρρύθμιση των υποτροφιών.

Οι πρυτάνεις, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στο Parcoursup, αλλά στην πάγια υποχρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κυβερνητικοί χειρισμοί γίνονται σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον, καθώς απουσιάζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά.

Με τις μνήμες από τα πρόσφατα επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου να παραμένουν νωπές, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να κατευνάσει τη νεολαία προτού η δυσαρέσκεια ενωθεί με τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» στις 31 Οκτωβρίου και τη γενική απεργία των συνδικάτων στις 5 Νοεμβρίου.

Τραυματίες και 1.435 συλλήψεις

Συνολικά 1.435 άτομα προσήχθησαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου, εκ των οποίων «περισσότερα από εκατό για κατοχή αυτοσχέδιων όπλων». Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανέφερε ότι κατασχέθηκαν μαχαίρια, σφεντόνες και πυροτεχνήματα, τονίζοντας πως οι αστυνομικοί «δέχθηκαν επιθέσεις σε καταστάσεις που αρκετά συχνά προσομοίαζαν ακόμα και σε απόπειρες φόνου», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 267 εξ αυτών.

Περίπου 150 διαδηλωτές τραυματίστηκαν, με τρεις από αυτούς να νοσηλεύονται «αρκετά σοβαρά». Ο υπουργός διευκρίνισε ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν «στο πλαίσιο δράσεων της αστυνομίας λαμβανομένου υπόψη ενός πλαισίου ακραίας βίας» και ότι διεξάγονται έρευνες από την αρμόδια εποπτική αρχή (IGPN) «όπως κάθε φορά».

Με τη συμμετοχή να φτάνει έως και τις 800.000, οι τοπικές «απαγορεύσεις κυκλοφορίας» θα συνεχιστούν. Ενόψει των νέων κινητοποιήσεων στις 31 Οκτωβρίου, ο Νουνιές προειδοποίησε ότι «θα αναπτυχθούν εξαιρετικά ισχυρές δυνάμεις», καθώς η ημέρα αναμένεται περίπλοκη και «το βράδυ του Χαλοουίν είναι παραδοσιακά πάντα ‘έντονο’».