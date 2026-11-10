Το Υπουργείο Αθλητισμού δεν παρεμβαίνει στις εκλογικές διαδικασίες των Ομοσπονδιών και δεν στηρίζει κανέναν υποψήφιο, ξεκαθάρισε ο Γιάννης Βρούτσης, σε συνάντηση που είχε με τον Παναγιώτη Φασούλα ο οποίος θα διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 20/12.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού τόνισε ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι θεσμικά ανοιχτή για όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να παρουσιάσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

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